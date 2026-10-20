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Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno

Karina Milei encabezó la mesa política en la Casa Rosada. Los reparos de Economía a los acuerdos con los aliados y la negociación con los gobernadores atravesaron el encuentro

20 de octubre 2026 · 20:15hs
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Karina Milei encabezó la reunión de la mesa política

Karina Milei encabezó la reunión de la mesa política, atravesada por diferencias sobre discapacidad y reforma electoral.

La mesa política del gobierno se reunió este martes en la Casa Rosada para revisar la agenda legislativa y las negociaciones con los gobernadores aliados, en medio de diferencias internas por el proyecto sobre discapacidad y los tiempos de los acuerdos electorales para 2027.

El encuentro fue encabezado por Karina Milei, mientras el presidente Javier Milei se encuentra en España. La reunión se extendió por más de dos horas y tuvo como prioridad la sesión de este miércoles en Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con las iniciativas sobre discapacidad, endeudamiento familiar e inviolabilidad de la propiedad privada.

Discapacidad, un tema sensible

Uno de los principales puntos de discusión fue el texto sobre discapacidad que La Libertad Avanza (LLA) acordó con el PRO y la UCR. La propuesta recoge reclamos del sector y busca evitar que la oposición reúna los apoyos necesarios para aprobar una nueva emergencia.

Las concesiones presupuestarias incorporadas durante la negociación generaron reparos en el Ministerio de Economía por su impacto fiscal. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, había expresado las objeciones del Ejecutivo a los cambios.

Tras la reunión, fuentes del oficialismo reconocieron que “no es el proyecto que les gusta a todos”.

Otro eje fue la negociación con los gobernadores. Los acuerdos comprenden tanto los apoyos para aprobar leyes como las posibles alianzas electorales de cara a 2027.

La discusión está vinculada con la reforma electoral que espera tratamiento en el Senado y con la intención oficial de eliminar las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso).

El ministro de Economía, Luis Caputo, defiende la necesidad de acelerar los entendimientos para dar respaldo a su programa, una posición que acompañan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, presidente de la Cámara de Diputados y mano derecha de Karina, respectivamente, mantienen una posición más cautelosa sobre los plazos y las condiciones de esos pactos.

En el sector que responde a la secretaria General de la Presidencia negaron que se hubieran fijado criterios definitivos. En ese espacio consideran que el acercamiento de las elecciones puede mejorar la capacidad de negociación libertaria frente a los mandatarios provinciales.

La ley sobre Malvinas, postergada

Las dificultades para reunir consensos también obligaron a postergar el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, vinculado con Malvinas. El oficialismo pretendía incluirlo en la sesión de este miércoles, pero debió aplazarlo para continuar las conversaciones sobre el articulado. La reforma electoral sigue sin una fecha de tratamiento.

En la reunión participaron Santilli, Bullrich, Luis Caputo, Martín y “Lule” Menem; el asesor Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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La información oficial destacó que Menem repasó el temario de Diputados y que Caputo dio cuenta de las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia. También se evaluaron los conflictos sociales en Francia e Italia.

Además, se analizaron informes de la Agencia Federal de Emergencias sobre El Niño y la posible evolución de las inundaciones en las próximas semanas. La mesa evaluó la coordinación con las provincias y los equipos de Emergencia y Seguridad para afrontar ese escenario.

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