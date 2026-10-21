Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Atraviesan Santa Fe y forman parte de seis corredores nacionales con obras postergadas que fueron foco de una investigación. Víctimas fatales y demoras en los proyectos

Más de una década de promesas incumplidas para las rutas nacionales 11 y 34

Las rutas nacionales 11 y 34 , dos corredores estratégicos que conectan Rosario con el norte argentino, acumulan más de una década de proyectos y promesas para convertirse en autovías que no llegaron a concretarse de manera integral. Mientras buena parte de ambas trazas continúa con calzada única y circulación en sentidos opuestos, los problemas de infraestructura y los siniestros viales mantienen vigente el reclamo por obras que mejoren la seguridad.

Una investigación de FOCO Bootcamp , iniciativa de formación periodística de la Fundación Transparencia Activa y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) , relevó seis rutas nacionales cuyos proyectos de transformación en autovías quedaron inconclusos. El trabajo “Promesas rotas: seis autovías que nunca llegaron” , reconstruyó el estado de las obras mediante pedidos de acceso a la información pública, auditorías y consultas a organismos nacionales y provinciales.

Entre los corredores analizados se encuentran las rutas nacionales 11 y 34, que atraviesan Santa Fe y tienen a Rosario como punto de referencia de sus trazas. El informe identificó demoras prolongadas, obras suspendidas, modificaciones contractuales y observaciones sobre los costos de ejecución. También reunió datos de víctimas fatales en siniestros viales que muestran la dimensión del problema.

La ruta nacional 34 se extiende a lo largo de 1.488 kilómetros, desde Rosario hasta la frontera con Bolivia, y atraviesa cinco provincias: Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Su transformación en autovía fue proyectada en 2010, pero 16 años después la duplicación de calzada sigue limitada a sectores puntuales.

En Santa Fe la ruta cuenta con unos 45 kilómetros de autovía. En Jujuy, en tanto, se retomaron en septiembre de 2026 los trabajos para construir casi 27 kilómetros de doble calzada, entre los kilómetros 1.149 y 1.176. El resto de la traza conserva, en su mayor parte, una calzada compartida por vehículos que circulan en sentidos opuestos.

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Las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre obras de transformación en esa traza identificaron distintos problemas de gestión. Entre las observaciones figuran modificaciones de las condiciones contractuales durante la ejecución, falta de disponibilidad de la totalidad de los terrenos expropiados al comenzar los trabajos e incumplimientos de los plazos previstos.

También se señalaron incrementos de costos vinculados con las demoras, modificaciones de obra y sucesivas redeterminaciones de precios. La SIGEN recomendó deslindar responsabilidades ante la eventual existencia de perjuicio fiscal.

La investigación recordó que el entonces presidente Mauricio Macri había anunciado el 5 de febrero de 2016 la transformación en autovía de sectores de la Ruta 34 durante un acto en San Pedro, Jujuy. Sin embargo, el proyecto no se completó en toda la traza.

La ruta nacional 34 es el corredor con mayor cantidad de siniestros entre las seis rutas analizadas. Según los datos reunidos a partir de registros de seguridad vial y consultas a las jurisdicciones, entre 2018 y el primer semestre de 2026 se contabilizaron 639 siniestros en toda la traza.

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En el tramo santafesino, el informe registró 156 víctimas fatales durante el período 2018-2026. Los departamentos con mayor cantidad de fallecimientos fueron Castellanos, con 49, y San Cristóbal, con 35.

Ruta 11: proyectos postergados y obras paralizadas durante 55 meses

La ruta nacional 11 conecta Rosario con Clorinda, en Formosa, a lo largo de 988 kilómetros. Atraviesa Santa Fe y Chaco antes de llegar a la frontera con Paraguay, y cumple una función importante para el transporte de pasajeros, el movimiento comercial y la conexión con puertos de exportación.

Los proyectos para transformar sectores de esta ruta en autovía datan de 2013. Sin embargo, se registran obras con largos períodos de paralización y proyectos ejecutivos que tardaron años en completarse, pese a que sus plazos originales eran de seis meses.

Uno de los antecedentes más relevantes corresponde a las obras de los tramos 1A y 1B, sobre las que la SIGEN realizó una auditoría en 2024. Según ese relevamiento, los trabajos atravesaron cinco neutralizaciones y permanecieron paralizados durante 55 meses, entre marzo de 2016 y octubre de 2020.

La auditoría también observó demoras de entre siete y ocho años en la elaboración y aprobación de proyectos ejecutivos, ejecución de cantidades de obra superiores a las contratadas antes de que se aprobaran las modificaciones correspondientes y falta de previsiones para el mantenimiento durante las paralizaciones.

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Además, se advirtieron planes de trabajo desactualizados y omisiones en la aplicación de penalidades por atrasos. El organismo señaló que el abandono de las obras podía generar riesgos de doble certificación de costos, tanto por los trabajos originales como por los necesarios para reconstruir sectores deteriorados.

En Santa Fe, la historia de la transformación de la ruta 11 tuvo distintas iniciativas. En 2016, durante la gestión de Macri, Vialidad Nacional licitó un proyecto de autopista entre Santa Fe y San Justo que tenía antecedentes desde 2012. Dos años después, la iniciativa fue cancelada y se priorizó la alternativa de convertir el corredor en una “Ruta Segura”.

En febrero de 2022, el entonces gobernador Omar Perotti anunció que se completarían proyectos ejecutivos que habían sido desarrollados, pero no concretados. Ese año también hubo gestiones de concejales de localidades del norte santafesino ante Vialidad Nacional para reclamar avances. De acuerdo con los antecedentes citados por FOPEA, desde el organismo se había planteado la falta de fondos para volver a licitar la elaboración de los pliegos ejecutivos.

Los reclamos continuaron en los años siguientes. En mayo de 2024, vecinos de distintas localidades participaron de manifestaciones bajo la consigna “Unidos por la Ruta 11”. También hubo presentaciones judiciales para exigir mejoras en la calzada.

Más de 200 víctimas fatales en el tramo santafesino de la ruta 11

La investigación contabilizó 372 víctimas fatales en siniestros viales en toda la ruta Nacional 11 entre 2018 y 2025. De ese total, 213 correspondieron al sector santafesino.

El informe también recuperó testimonios de personas que transitan habitualmente el corredor y reclaman mejoras en su estado. Pablo Bonalume, vecino de San Justo y creador del perfil de Facebook “Ruta 11 en Emergencia”, relató que la presencia de pozos obliga a los conductores a realizar maniobras para esquivarlos, con el riesgo adicional de invadir el carril contrario.

“Es caótica porque todo el mundo trata de esquivar un pozo, y no está viendo adelante quién viene. Es muy peligrosa, hay muchos accidentes, ya hubo muchas muertes”, expresó Bonalume en el testimonio recogido por la investigación.

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El vecino señaló que las demandas de las comunidades también cambiaron con el paso del tiempo. Además de reclamar la doble calzada, pidió que se construyan banquinas firmes para que los vehículos averiados o involucrados en siniestros puedan apartarse de la circulación.

Qué cambia con las concesiones nacionales

En octubre de 2026, el gobierno nacional avanzó con la concesión de distintos corredores viales, entre ellos sectores de las rutas nacionales 11 y 34. En el caso de la ruta 11, la concesión de 497 kilómetros del tramo Santa Fe-Chaco se encuentra en el marco de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones.

El nuevo esquema prevé que empresas privadas se encarguen de tareas de reparación y mantenimiento a cambio del cobro de peajes. Sin embargo, la concesión de una ruta no implica por sí misma que se concrete la duplicación de calzada pendiente.

En una columna publicada el 18 de octubre de 2026, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que se sumarían concesiones y ampliaciones en otros 6.000 kilómetros de rutas que todavía no estaban concesionadas. Entre los corredores mencionó las rutas 3, 9, 11, 22 y 34. También sostuvo que se evaluaban proyectos de doble calzada en sectores de alto tránsito, entre ellos las rutas 3, 5 y 7.

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La investigación de FOPEA señaló, además, que los trabajos previstos en el marco de las concesiones se concentraban principalmente en tareas de bacheo y mantenimiento, mientras persistía la deuda de infraestructura en las rutas estudiadas.

Una deuda de infraestructura que atraviesa distintas gestiones

Las rutas 11 y 34 forman parte de una lista más amplia de seis corredores nacionales que esperan desde hace años obras de transformación en autovía. Los proyectos atravesaron distintas administraciones presidenciales, con anuncios, licitaciones, modificaciones y paralizaciones, pero sin una solución integral para buena parte de las trazas.

Para elaborar la investigación se presentaron 24 solicitudes de acceso a la información pública ante organismos nacionales y provinciales. La Dirección Nacional de Vialidad, la SIGEN, la Auditoría General de la Nación, el sistema de información de seguridad vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial aportaron datos, junto con algunos gobiernos provinciales.