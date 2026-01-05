"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en barrio Parque Oeste.

El asesinato de Yair González, de 16 años, ocurrido el viernes pasado en el barrio Parque Oeste, podría estar enmarcado en un conflicto que signó los últimos dos años de su corta vida. En noviembre de 2024 fue atacado a tiros en dos ocasiones en término de dos días y tiempo después su casa fue allanada por pedido de la Justicia de Menores ante una balacera que lo tenía como sospechoso. En la causa en la que fue víctima, que terminó con uno de los autores del hecho condenado a 8 años de cárcel, declaró como testigo y aseguró tener miedo por lo que podía llegar a pasarle .

Una intensa disputa territorial por la venta de drogas al menudeo aparece como telón de fondo de lo que fue el asesinato de Yair González. Su nombre aparece en al menos dos investigaciones de la Fiscalía: una en la que fue víctima de dos balaceras y otra en la que lo sindican como autor de un ataque, aunque terminó desligado. Todo con la disputa entre grupos barriales como contexto: entre ellos surgen los nombres de la banda Los Menores, el clan Tripi y un grupo que tuvo como referente a Emanuel Suárez, que está preso desde agosto y a quien habían vinculado con Yair.

El adolescente de 16 años fue hallado este viernes en la cancha del Club Infantil Libertad, de Riobamba al 5900, por un trabajador de la institución. En un principio se dijo que tenía golpes, pero este lunes la Fiscalía confirmó que el cadáver presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza.

Dos ataques previos

En noviembre pasado Bruno Alejandro Ayala, de 21 años, aceptó en un procedimiento abreviado la condena a 8 años de cárcel como autor de dos ataques a balazos. En esos dos hechos, ocurridos el 1 y el 3 de noviembre de 2024 en el barrio Parque Oeste, Yair González estuvo entre las víctimas. En el primero recibió un balazo en la pierna y en el siguiente resultó herida una mujer que quedó en medio de los disparos.

>> Leer más: Balaceras en Parque Oeste: un joven aceptó diez años de condena por dos ataques con cuatro heridos

Como marco de esos ataques surgió la hipótesis de que los autores del hecho querían obligar a Yair, entonces de 15 años, y a su amigo Benjamín a vender drogas para ellos. "Bruno anda con todos los que mataron a Leo Tripi", declaró un testigo de esa investigación en referencia a Leonel Tripi, asesinado en febrero de 2024 y ubicado como referente de una de las bandas de Parque Oeste.

Una de las personas que declaró en esa causa fue Manuel Espeche, de 38 años, tío del otro joven que estaba con Yair en los ataques en los que fueron víctimas. El hombre terminó asesinado a tiros en enero de 2025 en el mismo barrio. En esa misma investigación surgió que Bruno Ayala podía estar vinculado a Los Menores, como se conoce al grupo que en los últimos dos años copó el narcomenudeo a nivel local desplazando a otras bandas.

"Tengo miedo"

En ese mismo contexto Yair González había declarado como testigo el 6 de noviembre de 2024, poco después de ser baleado, y relató los hechos en los que identificó a Bruno Ayala como uno de los autores. "Saca una pistola negra y empieza a tirar una banda de tiros. Primero para donde estábamos nosotros. Salimos corriendo para adentro de la casa de mi amigo Benjamín, después Bruno se dio vuelta para la vereda del frente y siguió tirando. Ahí vemos cómo le pega un tiro a la piba", contó en referencia al ataque del 3 de noviembre de 2024 en el que resultó herida Florencia G.

>>Leer más: A los tiros en Parque Oeste: cuando la calma tensa de un barrio se termina a los balazos

En esa declaración Yair contó que tiempo atrás se juntaba con Bruno Ayala y Thiago A. "Después nos quisieron poner a vender en el barrio y como nosotros con mi amigo Benja les dijimos que no, ahí empezaron a amenazar", relató en esa ocasión. En ese marco hizo mención del peligro que podía correr en el barrio: "Tengo miedo respecto de todo lo que pasó, tengo miedo por Bruno y Thiago A., no sé qué puede pasar, me tiene que andar acompañando gente a la escuela, no puedo vivir así, iba a la 91 y ahora dejé de ir porque todos ellos iban ahí también y no sé qué puede pasar".

La bronca que aparece de fondo ubica al grupo que integró Bruno Ayala como quienes desplazaron a bandas que solían copar el territorio para la venta al menudeo. Históricamente en Parque Oeste operaron los Tripi, a la que se conoce así por el apellido de sus referentes barriales. Uno de ellos fue asesinado en 2024, otros cuatro están presos, pero su estructura sigue funcionando. Durante 2025 apareció como otro jugador Emanuel Suárez, con condena cumplida como partícipe del homicidio de Roberto "Pimpi" Caminos, ex jefe de la barra de Newell's asesinado en 2010. En agosto pasado volvió a la cárcel tras ser imputado por una balacera contra un familiar de los Tripi, hecho en el que también se investigó a Yair González, que fue desvinculado por el propio Suárez.