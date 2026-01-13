La Capital | La Ciudad | Mujer

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

La mujer de 39 años, desaparecida desde el sábado, fue encontrada en la zona de Presidente Quintana al 500 bis, cerca del Acceso Sur. Fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez

13 de enero 2026 · 18:52hs
Foto: Héctor Rio / La Capital

La mujer de 39 años que era intensamente buscada desde el sábado 11 de enero en Rosario fue hallada con vida este martes por la tarde. Se trata de Cintia R., quien fue encontrada inconsciente pero con signos vitales en la zona de la barranca del acceso sur, a la altura de Presidente Quintana al 500 bis, y trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo a las 17.20, luego de un aviso ingresado al 911 que alertaba sobre la presencia de una mujer descompensada en el lugar. Personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II llegó a la intersección de Presidente Quintana y acceso sur, donde encontró a la mujer tendida sobre el pasto, inconsciente, pero con signos vitales.

En el lugar intervino personal del SIES y de Bomberos Zapadores, que colaboraron con el operativo de asistencia y traslado. En presencia de testigos ocasionales, los efectivos secuestraron un bolso negro que se encontraba junto a la mujer. En su interior hallaron documentación que permitió identificarla como Cintia R., la misma mujer cuya desaparición había sido denunciada dos días antes.

Estaba desaparecida desde el sábado

La desaparición había sido denunciada el domingo 11 de enero por su esposo en la comisaría 15ª. Según consta en la denuncia, alrededor de las 6 de la mañana el hombre se levantó y advirtió que su esposa ya no se encontraba en la vivienda. Tras buscarla sin éxito dentro del domicilio y en las inmediaciones, y recorrer distintos lugares que ella solía frecuentar junto a un familiar, decidió radicar la denuncia.

El hombre relató que cerca de las 4 de la madrugada se había despertado y su esposa aún estaba en la casa, por lo que volvió a acostarse. También indicó que la mujer dejó en el domicilio su teléfono celular, la billetera y las llaves, y que no era la primera vez que se ausentaba en circunstancias similares.

De acuerdo con lo informado, Cintia R. se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y habría tenido antecedentes de intentos de autolesión, un dato que había sido incorporado a la búsqueda desde el primer momento.

Tras ser estabilizada en el lugar, la mujer fue trasladada al Heca para su evaluación médica y seguimiento clínico.

