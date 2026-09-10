Buscan prohibir la caza en Santa Fe: hay 11 establecimientos habilitados en la provincia

Más de 30 organizaciones impulsan un proyecto en la Legislatura para terminar con la actividad cinegética y reconvertir esos espacios hacia el turismo de naturaleza y el avistaje de aves.

En 2024, turistas estadounidenses que practicaron caza en Santa Fe fueron denunciados por provocar una masacre de aves autóctonas y subirla a redes sociales.

Un proyecto firmado por más de 30 organizaciones y presentado en la Legislatura provincial busca prohibir la caza y todo tipo de actividad cinegética en Santa Fe . La iniciativa va más allá del impedimento y plantea que el sector se reconvierta hacia el turismo de naturaleza.

En los últimos tres años, se hicieron públicas matanzas masivas de distintas especies de patos en Santa Fe . Si bien esas actividades de caza —que involucraron, en su mayoría, a turistas extranjeros— se desarrollaron en una época permitida para ello (generalmente, entre mayo y julio), la cantidad de ejemplares por persona fue superada ampliamente y derivó en sanciones y multas.

La iniciativa busca abrir el debate sobre la explotación económica de la caza de animales silvestres y sobre qué modelo de relación con los animales y la naturaleza quiere promover la provincia.

El proyecto cuenta con apoyo de más de 30 organizaciones de la provincia , pero es impulsado fundamentalmente por la asociación civil protectora de animales Capibara, la Asociación Civil Protectora de Animales de Santa Fe, la Asociación Civil Protectora Rosario, la ONG Mundo Aparte y la presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Santa Fe (1ª Circunscripción), Natalia Pallavicini.

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Actualmente hay 11 establecimientos registrados en la provincia, concentrados en el centro norte: San Javier (8), Vera y Pintado (1), Alejandra (1) y La Gallareta (1).

Turistas extranjeros

"Planteamos la prohibición de los cotos de caza, que es una figura que no existe en la provincia", expresó Pallavicini a La Capital. Esto fue corroborado por fuentes provinciales, quienes aclararon que en Santa Fe hay campos privados en donde la caza está permitida sólo con autorizaciones puntuales solicitadas expresamente por el propietario de esas tierras para cazar especies determinadas, que se autorizan por temporada y sobre las que existe una normativa que implica respetar una cantidad máxima de ejemplares.

En un procedimiento realizado por la policía en julio de este año por caza ilegal en el norte de la provincia, tres personas fueron detenidas. Acompañaban a un contingente de turistas franceses

Por esta razón, quienes presentaron el proyecto dedicaron un fragmento de la iniciativa a definir a los cotos de caza para que las prohibiciones lleguen a esos espacios. También incluyeron lugares que hagan referencia a una zona geográfica delimitada en donde se practique la caza deportiva como negocio organizado y con explotación económica.

La abogada señaló que la actividad es consumida en una gran mayoría por turistas extranjeros, que vienen mayormente de Francia, España y Estados Unidos.

Turismo de naturaleza

Por el momento, la iniciativa está en la Legislatura como anteproyecto hasta que lo tome un legislador y lo presenté en la comisión pertinente para que ese cuerpo dé lugar o no a su tratamiento.

En el texto, la idea no queda sólo en una prohibición sino que busca desplazar a la caza como actividad habilitada para explotación comercial y cambiarla por el turismo de naturaleza, una práctica que se viene extendiendo en el país y que tiene sus máximas referencias en parques nacionales y en zonas protegidas.

Al respecto, Pallavicini explicó: "Se plantea una reconversión para que pueda ofrecer otro tipo de actividades, como el turismo de naturaelza o el avistaje de aves. Pero la caza no, porque es incompatible por ser una matanza recreativa, porque es turismo de muerte, son personas que vienen a matar".

"Plantear a los animales como objetos de entretenimiento para ocio de turistas no va con los paradigmas actuales. Tenemos que avanzar a un reconocimiento paulatino en el que se problematicen ciertas prácticas que generan crueldad, y tenemos que empezar a abordar esos modelos para relacionarnos con la naturaleza de una manera más armónica", expresó la abogada.

Sobre este punto, indicó que el plazo de reconversión sería fijado por el Poder Ejecutivo en base a la reglamentación eventualmente aprobada y que el Estado podrá ofrecer acompañamiento en ese proceso.

Figura sin regulación

Actualmente, la figura de coto de caza en la provincia no existe, aunque la actividad está habilitada gracias a otros instrumentos que sí son legales.

En Santa Fe hay campos privados en donde la caza está permitida sólo con autorizaciones puntuales solicitadas expresamente por el propietario de esas tierras para cazar especies determinadas, que se autorizan por temporada y sobre las que existe una normativa que implica respetar una cantidad máxima de ejemplares.

Por eso, desde el Ministerio de Ambiente de la provincia remarcaron que la figura de coto de caza, que incluye la cría y mantenimiento de animales en cautiverio para que sean cazados, no está contemplada ni habilitada.

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Es por esta situación que el proyecto, al que tuvo acceso este medio, plantea la prohibición de "la organización, promoción, comercialización y realización de actividades de turismo cinegético, cualquiera sea su modalidad".

Desde la cartera provincial indicaron que ya realizaron unos 50 operativos de fiscalización sobre la caza ilegal. El último de ellos fue a mediados de julio, cuando efectivos policiales de la provincia detuvieron a tres personas que, sin contar con el carnet habilitante para desempeñarse como guías de caza, trasladaban a un contingente de turistas franceses que contrataron servicios para desempeñar la caza deportiva. También se constató que nadie (ni los turistas, ni los detenidos) tenía licencia de caza vigente y que el responsable del contingente tenía vencidas las credenciales de legítimo usuario y de tenencia de arma de fuego.