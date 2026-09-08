Venado Tuerto: el jueves será la audiencia pública para tratar la construcción de los nuevos Tribunales

Durante la jornada se presentará y analizará la propuesta de emplazamiento del nuevo edificio judicial, proyectado en la esquina de Monteagudo y Quintana

La propuesta plantea contar con un edificio único y propio de Tribunales donde puedan funcionar los fueros civil, comercial, laboral y de familia, concentrando áreas que actualmente desarrollan sus actividades en diferentes inmuebles.

La ciudad de Venado Tuerto se encamina a tratar el proyecto de la construcción de los nuevos Tribunales de la ciudad. Al respecto, este jueves 10 de septiembre se realizará la primera audiencia pública sobre el tema en el Centro Cultural Municipal.

Durante la jornada se presentará y analizará la propuesta de emplazamiento del nuevo edificio judicial, proyectado en la esquina de Monteagudo y Quintana . La audiencia contará con la participación de jueces, fiscales, abogados, empleados judiciales y representantes de los distintos fueros vinculados con la actividad de los Tribunales.

“Estamos hablando de una decisión importante para Venado Tuerto y para toda la región, porque la posibilidad de contar con nuevos Tribunales significa pensar la infraestructura judicial para los próximos años. Por eso es importante que quienes desarrollan su actividad diariamente en este ámbito puedan conocer la propuesta, intercambiar opiniones y plantear las necesidades que deberá contemplar el nuevo edificio”, señaló la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Uno de los puntos centrales del proyecto es terminar con la dispersión de las distintas dependencias judiciales . La propuesta plantea contar con un edificio único y propio donde puedan funcionar los fueros civil, comercial, laboral y de familia, concentrando áreas que actualmente desarrollan sus actividades en diferentes inmuebles.

“Hoy tenemos dependencias que funcionan separadas y en espacios alquilados que, en algunos casos, presentan deterioro. Tener un edificio propio permitirá concentrar los servicios, mejorar las condiciones de trabajo y también la atención de quienes diariamente tienen que realizar trámites o acudir a la Justicia”, explicó la senadora.

Lo que se tratará en la audiencia pública

En este sentido, la audiencia pública permitirá poner en consideración el terreno propuesto para la construcción del edificio y conocer las distintas necesidades vinculadas con el funcionamiento de la actividad judicial. La mirada de quienes trabajan diariamente en los Tribunales será parte de este intercambio, teniendo en cuenta las características y dimensiones que requiere una obra de esta magnitud.

“Es importante que antes de avanzar podamos escuchar a quienes conocen de primera mano el funcionamiento de la Justicia, porque son ellos quienes podrán aportar una mirada concreta sobre las necesidades de cada fuero y de quienes utilizan diariamente estas dependencias”, sostuvo Di Gregorio.

Una obra con impacto en Venado Tuerto

La iniciativa también representa una intervención urbana para otro sector de Venado Tuerto. La construcción de una infraestructura pública de estas características supone incorporar movimiento y servicios a una zona que tendrá una nueva dinámica a partir de la presencia permanente de trabajadores, profesionales y ciudadanos.

“Una obra de esta dimensión no queda solamente dentro de las paredes de un edificio. También genera una transformación en el lugar donde se instala, suma actividad y acompaña el desarrollo de otro sector de la ciudad”, sostuvo Di Gregorio.

La posibilidad de contar con un edificio judicial propio busca, además, dar respuesta a una necesidad que excede a Venado Tuerto por el alcance regional de la actividad judicial que se desarrolla en la ciudad. La concentración de las dependencias permitiría mejorar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo y facilitar el funcionamiento de los distintos servicios vinculados con la Justicia.

Avanzar en la definición del proyecto

La audiencia pública será una instancia para presentar la propuesta del terreno y abordar distintos aspectos relacionados con el futuro edificio de los Tribunales. Allí estarán presentes representantes y profesionales vinculados con los distintos fueros y con el funcionamiento cotidiano de la actividad judicial.

Di Gregorio destacó la importancia de este paso dentro del proceso para avanzar hacia una nueva infraestructura judicial para Venado Tuerto.

“Esta audiencia nos permitirá poner sobre la mesa el proyecto, conocer las características del lugar propuesto y escuchar a quienes van a desarrollar su actividad allí. Es un paso importante para avanzar en una obra que Venado Tuerto y toda la región necesitan”, concluyó la senadora.

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