Puerto San Martín promovió la lactancia materna con talleres y actividades de concientización Durante agosto, la Secretaría de Salud capacitó en centros de salud de la ciudad. Incluyó un encuentro con embarazadas y madres lactantes 9 de septiembre 2026 · 14:36hs

Embarazadas y madres lactantes participaron del encuentro de cierre del Mes de la Lactancia Materna en el Centro de Salud Catalina Salomón. Profesionales de la salud y autoridades municipales acompañaron las actividades de promoción y concientización desarrolladas durante agosto.

La Secretaría de Salud de Puerto General San Martín llevó adelante durante agosto una serie de actividades educativas y de concientización en el marco del Mes de la Lactancia Materna, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a embarazadas y madres lactantes.

Las propuestas se desarrollaron en el Centro de Atención Primaria (CAP) "Catalina Salomón" y en los centros de salud periféricos de la ciudad, donde profesionales municipales brindaron talleres destinados a promover la importancia de la lactancia materna y reforzar la red de apoyo entre el sistema público de salud y las familias.

Durante los encuentros se abordaron aspectos vinculados a los beneficios de la lactancia para la nutrición, la salud y el desarrollo integral de los niños. Los especialistas destacaron que la leche materna aporta los nutrientes necesarios para los primeros meses de vida, contribuye a la protección frente a enfermedades infecciosas y favorece el desarrollo físico, emocional y cognitivo.

Además, se remarcó que la lactancia materna ayuda a reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores de la vida, por lo que constituye una herramienta fundamental para la promoción de hábitos saludables desde la primera infancia.

Encuetro y talleres Las actividades culminaron con un encuentro realizado en el hall del Centro de Salud "Catalina Salomón", donde participaron embarazadas, madres lactantes, profesionales de la salud y autoridades municipales. Durante la jornada, las asistentes recibieron obsequios y participaron de sorteos organizados especialmente para la ocasión. Estuvieron presentes las coordinadoras del área de Salud, Ana Andrada, Paula Sacco y Alejandra Jaime; la secretaria de Gobierno, Vanina Matassa; y el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis. >>Leer más: Puerto San Martín impulsa el rescate turístico y cultural donde se libró la Batalla de Punta Quebracho