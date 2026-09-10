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Santa Fe: la ley de coparticipación se discutirá después de las elecciones

Tras hacer un balance del año de la reforma constitucional, el presidente del Senado, Felipe Michlig, señaló que la próxima contienda en las urnas también demorará el debate la nueva norma de educación

Thamina Habichayn

Por Thamina Habichayn

10 de septiembre 2026 · 15:59hs
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Felipe Michlig

Foto: Archivo / La Capital

Felipe Michlig, titular del Senado de Santa Fe, fue presidente de la Convención Constituyente de 2025.

A un año de la sanción de la nueva Constitución de Santa Fe, Felipe Michlig, quien se desempeñó como presidente de la Convención Reformadora, repasó las deudas saldadas hasta el momento y adelantó los pasos a seguir respecto de las normas todavía por aprobar en función de la flamante Carta Magna. En ese sentido, el presidente provisional del Senado de la provincia señaló que el debate sobre las leyes de coparticipación y de educación quedará para después de las elecciones de 2027.

“Ahora hay ruido electoral, después de los comicios habrá que discutirla”, dijo el radical, que aclaró: “Debatir una ley de coparticipación en medio de la campaña se puede prestar para el oportunismo de algunos sectores”.

El senador sostuvo que es una “ley importante”, porque “la autonomía tiene que ver con los recursos”, pero insistió en que previamente se tiene que intensificar y sancionar una norma de coparticipación nacional para saber con los recursos que cuentan las provincias.

Dos grandes temas pendientes

Coparticipación y educación son dos de las grandes normas pendientes luego de la reforma constitucional en Santa Fe. En cuánto a la segunda iniciativa, Michlig recordó que hay una propuesta de Marcelo González de armar una comisión amplia que trabaje en ese sentido, pero advirtió: “Lamentablemente tenemos que ser muy cautos para evitar cuestiones distorsivas. Queremos avanzar, pero vemos que ya se empiezan a calentar los motores por tema electoral”.

Otro tema que aborda la nueva Constitución, y que debe contar con una norma que lo ordene, es la creación de un Consejo Asesor de la Magistratura y el mecanismo de remoción de jueces, fiscales y defensores. “Todavía no se empezó a hablar de eso”, aclaró el presidente del Senado.

Michlig valoró que durante el trabajo legislativo posterior a la reforma constitucional se mantuvieran los grandes consensos a través de discusiones y modificaciones que implicaron ceder, incluso desde el oficialismo.

“En Unidos tenemos casi dos tercios en Diputados, y más de dos tercios en el Senado. Sin embargo buscamos el diálogo y la ley electoral sancionada recientemente es la prueba”, aseveró el también titular de la UCR santafesina.

>>Leer más: A un año de la reforma constitucional se aprobaron las leyes "urgentes", pero quedan otras pendientes

Con las reglas electorales ya establecidas en la provincia asoma la campaña, pero previamente habrá que sancionar dos leyes (en espera hace varios meses).

La primera es la ley de cuidacoches, que, según el senador, será aprobada de modo definitivo el jueves próximo en la Cámara alta.

El segundo tema en carpeta es el procedimiento Contencioso Administrativo, que cerraría el proceso de las modificaciones en ese fuero y será aprobado de modo definitivo en Diputados.

Ambos proyectos tendrán luz verde tal como fueron aprobados en las Cámaras por donde ingresaron, haciendo uso de esa facultad también consagrada en la nueva Constitución.

Es decir: el Senado aprobará el proyecto que ya sancionó sobre cuidacoches, sin las modificaciones de Diputados.

En el caso de la Cámara baja, aprobará la iniciativa de procedimiento Contencioso Administrativo al que ya le dio media sanción, sin las modificaciones de los senadores.

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