En plena tensión por las Islas Malvinas, Milei suspendió su viaje a Londres

El presidente planeaba dar una conferencia en la Universidad de Oxford y mantener encuentros con empresarios británicos

Una semana atrás, Javier Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base en Tierra del Fuego.

Frente a la escalada de tensión en torno a la cuestión de Malvinas , el presidente Javier Milei suspendió su viaje al Reino Unido previsto para octubre próximo , según deslizaron este jueves en los pasillos de la Casa Rosada.

El primer mandatario tenía agendada una visita a Londres el 21 de octubre con el objetivo de brindar una charla en la Universidad de Oxford y, posteriormente, protagonizar un encuentro con empresarios británicos.

En cambio no figuraba en la agenda oficial ningún contacto formal con el gobierno ni con el primer ministro británico, Andy Burnham . Tampoco con miembros de su gabinete.

Incluso se habló de la posibilidad de realizar una Argentina Week, sin la presencia de Milei (como anunció el vocero presidencial, Adrián Ravier , en conferencia de prensa), pero tampoco está en los planes de la administración libertaria organizarla en el Reino Unido.

Milei y la causa de Malvinas

La elección de Londres como destino era particular ya que, en los últimos días, el presidente fue enfático en la defensa de la soberanía argentina en las islas y habló del “gobierno ilegítimo” del Reino Unido.

En ese contexto, la Casa Rosada anunció el envío de la ley de defensa de la soberanía nacional, con la que busca penar a empresas y personas vinculadas a la explotación ilegal de los recursos en el archipiélago austral, y avanzó con denuncias a las compañías que lo ejecutan.

Asimismo, anunció la creación de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. De hecho, los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) viajarán este viernes a esa provincia para recorrer la zona.

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“Desde el anuncio en cadena nacional ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, enfatizó Milei.

El gobierno libertario aprovechó la revisión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió hacer sobre la cuestión de Malvinas y encaró una ofensiva que le permitió al libertario recuperar el perfil en un tema adverso.

Sin embargo, las autoridades del Reino Unido acusaron recibo: el propio Burnham sostuvo que realizará una defensa “implacable” sobre los deseos de los isleños de “elegir ser británicos”.

Por su parte, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, precisó que los dichos de Milei responden más a un mensaje de la política doméstica que a un accionar en las islas.

De ese modo buscaron relativizar la ofensiva que lanzó Milei por las Malvinas después de que Trump pusiera en duda su apoyo al Reino Unido frente a un eventual conflicto.