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Más de 150 nadadores participaron de los tradicionales 60' de posta americana en Timbúes

La competencia por equipos se desarrolló en el Polideportivo Comunal "José Francisco Paco Cabral" y reunió a deportistas de distintas localidades de la región

9 de septiembre 2026 · 14:06hs
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Más de 150 nadadores se dieron cita en el Polideportivo Comunal de Timbúes para disputar una nueva edición de las 60 de nado en posta americana. 

Más de 150 nadadores se dieron cita en el Polideportivo Comunal de Timbúes para disputar una nueva edición de las 60' de nado en posta americana. 
Equipos de distintas localidades compartieron una jornada de competencia

Equipos de distintas localidades compartieron una jornada de competencia, compañerismo y celebración en Timbúes. 
Más de 150 nadadores participaron de los tradicionales 60 de posta americana en Timbúes

Más de 150 nadadores participaron de los tradicionales 60 de posta americana en Timbúes

Más de 150 nadadores participaron de los tradicionales 60 de posta americana en Timbúes

Más de 150 nadadores formaron parte de una nueva edición de las tradicionales 60' de nado en posta americana por equipos, que se desarrolló en el Polideportivo Comunal "José Francisco Paco Cabral" de Timbúes.

La actividad reunió a deportistas de distintas localidades y se consolidó una vez más como una de las propuestas destacadas de la natación regional. La jornada estuvo marcada por la participación, el espíritu deportivo y el compañerismo entre los equipos presentes.

Del encuentro participaron Los Troopers, Arfa, Tierra de Sueños Roldán, Garibaldi, Guardavidas Puerto, Guardavidas Timbúes, PSM, Ciac, Grupo Nadaremos y la Escuela Comunal de Natación de Timbúes.

Timbúes en la agenda

Durante la competencia, los distintos grupos se alternaron en la piscina bajo la modalidad de posta americana, generando un clima de entusiasmo tanto entre los participantes como entre quienes acompañaron la actividad planificada en la agenda.

Finalizada la prueba, los nadadores compartieron un tercer tiempo con hamburguesas y refrigerios. La jornada cerró con música, sorteos y un ambiente de camaradería que permitió celebrar el deporte y fortalecer los vínculos entre las instituciones participantes.

>>Leer más: Inauguraron en el Club Sarmiento de Timbúes una nueva cancha de pádel

Escuela de fútbol

El presidente comunal, Antonio Fiorenza, entregó camperas deportivas para la temporada 2026 de la Escuela Comunal de Fútbol. Las mismas lucen el nuevo diseño y logo de la Escuela Comunal. La actividad se enmarcó dentro del Programa Comunal de Fortalecimiento y Promoción del Deporte Local.

La jornada se llevó a cabo en el Polideportivo "José Francisco Paco Cabral" lugar donde los pequeños y jóvenes deportistas realizan las prácticas deportivas.

Día del Niño

La alegría del Día del Niño continuó con la entrega de las bicicletas que el gobierno de Timbúes sorteó en el marco de la celebración de este día especial. Los nombres que salieron sorteados se transformaron en sonrisas, abrazos y muchas ganas de salir a pedalear.

Durante la celebración se entregó un total de 75 bicicletas para niños timbuenses. “Agradecemos de manera especial la colaboración de las empresas Molinos, Resicom, Obring, Termoeléctrica San Martín, Termoeléctrica Vuelta de Obligado, LDC, Cofco, AGD, TyS, ACA y SyD Servicios”, indicaron desde la comuna.

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