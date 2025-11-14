La Capital | La Región | Baigorria

Baigorria: Un centenar de especialistas participaron en un simulacro de emergencias

Médicos, personal de Defensa Civil y bomberos de la región fueron parte del equipo que realizaron pruebas en el marco del plan de manejo del área natural protegida

14 de noviembre 2025 · 16:00hs
El simulacro de incendio y emergencia “fue un ejemplo de colaboración interinstitucional y de formación integral en medicina prehospitalaria

El simulacro de incendio y emergencia “fue un ejemplo de colaboración interinstitucional y de formación integral en medicina prehospitalaria, preparando a los estudiantes y a la comunidad para actuar con eficacia y solidaridad ante situaciones de emergencias”.

El martes último se llevó a cabo un exitoso simulacro de incendio y emergencia en el marco del curso electivo de medicina prehospitalaria. La actividad se desarrolló uniendo el camping de Granadero Baigorria y la Isla de los Mástiles, y reunió a un amplio espectro de instituciones y personal capacitado, reforzando la importancia de la preparación ante situaciones de emergencia.

El simulacro contó con la participación activa del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), Defensa Civil y la División Ambiente de la Secretaría de Obras Públicas local. Además, se sumaron al evento el Centro de Coordinación de Rescate y Emergencias Portuarias de Puerto San Martín (Ccrep), Bomberos Voluntarios de Granadero Baigorria, el equipo de la UTV y ex combatientes de Malvinas, quienes trabajaron en conjunto para garantizar la efectividad del ejercicio.

Gracias a la iniciativa de la Facultad de Medicina, se realizaron pruebas específicas en el marco del plan de manejo del área natural protegida “Isla de los Mástiles”, así como en coordinación con el Comando de Operaciones y Emergencia Municipal (Coem). Estas pruebas no solo contribuyeron a la formación académica de los estudiantes, sino que también fortalecieron los lazos entre distintas entidades de la comunidad.

Colaboradores en el simulacro

La colaboración de personal de las secretarías de Deportes y Servicios Públicos fue esencial para el desarrollo de este simulacro, reflejando el compromiso colectivo hacia la seguridad y la preparación ante emergencias en la región.

Desde la Municipalidad, señalaron que “este tipo de actividades no solo brindan una valiosa experiencia práctica a los futuros profesionales de la salud, sino que también subrayan la importancia de la prevención y la respuesta coordinada ante situaciones críticas, asegurando que la comunidad de Baigorria esté cada vez más preparada para enfrentar eventualidades.

El simulacro de incendio y emergencia “fue un ejemplo de colaboración interinstitucional y de formación integral en medicina prehospitalaria, preparando a los estudiantes y a la comunidad para actuar con eficacia y solidaridad ante situaciones de emergencias”, concluyeron.

Desde el municipio también se trabaja en la mejora de la infraestructura vial, con señalización renovada, demarcación de sendas peatonales y reacondicionamiento de luminarias en zonas de alto tránsito.

Baigorria organiza controles para evitar siniestros viales y reforzar su política preventiva

Las pequeñas cotorras eran trasladadas en cajas y mochilas.

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

La presentación se llevó el acalorado aplauso del público que se compenetró con las historias de estas Juanas, quienes dejaron su huella grabada en la historia.

Presentaron en Puerto San Martín la obra de teatro "Las Juanas, una herejía cósmica"

Será una tarde para disfrutar en familia, apoyar el talento local y celebrar el espíritu emprendedor del departamento del centro-oeste.

La feria "Emprende San Martín" vuelve este domingo en Cañada Rosquín

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %
Economía

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

