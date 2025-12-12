Racing vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de la final del Torneo Clausura La Academia y el Pincha chocarán en Santiago del Estero para definir al nuevo campeón. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 12 de diciembre 2025 · 15:23hs

Racing y Estudiantes se enfrentarán en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero en la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Academia y el Pincha de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Racing vs. Estudiantes La final entre Racing y Estudiantes será este sábado 13 de diciembre, desde las 21, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con el arbitraje principal de Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Dónde ver Racing vs. Estudiantes La transmisión del encuentro entre la Academia y el Pincha será a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido en lacapital.com.ar

El último enfrentamiento entre Racing y Estudiantes fue victoria 1-0 del Pincha en el Cilindro. Posibles formaciones de Racing y Estudiantes Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas. Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez. Las estadísticas de Racing y Estudiantes en el Clausura