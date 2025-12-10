La Capital | La Región | General López

General López ya tiene su bandera oficial elegida en el concurso ciudadano "Colores del Sur"

Presentaron el símbolo del departamento del sur provincial, que se enmarca en un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado

10 de diciembre 2025 · 09:02hs
El símbolo fue creado en 2025 dentro del proyecto Colores del Sur

El símbolo fue creado en 2025 dentro del proyecto Colores del Sur, impulsado por Di Gregorio, con el objetivo de consolidar una identidad común que represente la historia, la cultura, la producción y el territorio del sur provincial.
General López ya tiene su bandera oficial elegida en el concurso ciudadano Colores del Sur

General López ya tiene su bandera oficial elegida en el concurso ciudadano Colores del Sur

General López ya tiene su bandera oficial elegida en el concurso ciudadano Colores del Sur

General López ya tiene su bandera oficial elegida en el concurso ciudadano Colores del Sur

La senadora provincial Leticia Di Gregorio encabezó el viernes 5, en el predio de El Mangrullo de Melincué, cabecera departamental, la presentación oficial de la nueva bandera del departamento General López.

La bandera ya es un símbolo oficial y forma parte de un proceso que se enmarca en una ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, destinada a regularizar las banderas departamentales, que hasta el momento no contaban con un reconocimiento normativo formal.

En ese contexto, el departamento General López se convierte en uno de los primeros en avanzar con un emblema propio avalado por este marco legal.

Venado Tuerto - bandera 3

Proyecto Colores del Sur

El símbolo fue creado en 2025 dentro del proyecto Colores del Sur, impulsado por Di Gregorio, con el objetivo de consolidar una identidad común que represente la historia, la cultura, la producción y el territorio del sur provincial.

El diseño surgió a partir de un concurso abierto que reunió 36 propuestas y fue evaluado por un jurado integrado por Alejandra García, Germán Chiarotto y Jorge Arta, que seleccionaron el proyecto realizado por el venadense Hernán Guardia.

Venado Tuerto - bandera 5

La bandera

La bandera presenta un fondo verde que remite a la fertilidad del suelo y a la matriz productiva del departamento. Una franja diagonal blanca atraviesa el diseño y representa la ubicación geográfica del sur santafesino.

A ambos lados se incorporan barras amarillas y un sol central de 31 puntas que simbolizan a las localidades que integran el departamento y expresan la idea de unidad territorial.

El sol está rodeado por engranajes, en alusión a la industria y al desarrollo, y por hojas que evocan al ombú, como referencia a la tradición y la naturaleza.

Venado Tuerto - bandera 4

Durante la presentación, la senadora subrayó el valor del nuevo símbolo y sostuvo que “esta bandera nace para representar a cada pueblo del departamento, su historia, su presente y lo que queremos construir hacia adelante”, y cerró afirmando: “Queremos que esté en cada acto, en cada escuela, en cada institución, y que viaje por la provincia y el país como una expresión clara de lo que somos en General López”.

El acto reunió a autoridades provinciales y locales, representantes institucionales, organizaciones sociales, comunidades educativas y vecinos de todo el sur santafesino.

>>Leer más: Leticia Di Gregorio: "El gobierno provincial vuelve a invertir fuerte en escuelas de General López"

Noticias relacionadas
El evento sirvió no solo como muestra final, sino como un punto de encuentro para la comunidad.

Baigorria culminó las actividades de su agenda cultural y deportiva en los talleres municipales 2025

La pelea afuera de la cancha generó la suspensión del evento en Mar del Plata al 2700.

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

El evento contó además con buffet y con la feria de artesanos y emprendedoras, que aportaron color, identidad y una fuerte impronta local al encuentro. 

Cierre de los talleres comunales en Ybarlucea, una fiesta de la cultura y la familia

se construye en puerto san martin un moderno edificio que se sumara al patrimonio municipal

Se construye en Puerto San Martín un moderno edificio que se sumará al patrimonio municipal

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Lo último

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

La historia del emotivo reencuentro de Neymar con un fanático de Santos que superó la leucemia

La historia del emotivo reencuentro de Neymar con un fanático de Santos que superó la leucemia

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

El Ruaga abrió la inscripción de postulantes hasta el 20 de diciembre. Aún quedan 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa
La Ciudad

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Ovación
Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Por Luis Castro
Ovación

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Últimos días de un mandato en Newells que merece correcciones de fondo 

Últimos días de un mandato en Newell's que merece correcciones de fondo 

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Policiales
La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

La Ciudad
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Por Juan Iturrez
Ovación

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Ovación

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis
Economía

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos, afirmó Chumpitaz
Política

"Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos", afirmó Chumpitaz

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado
Política

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado

Sembrá, campeón: el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

Por Facundo Borrego
Economía

'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo
Política

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude
El Mundo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude