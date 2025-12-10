General López ya tiene su bandera oficial elegida en el concurso ciudadano "Colores del Sur"

Presentaron el símbolo del departamento del sur provincial, que se enmarca en un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado

El símbolo fue creado en 2025 dentro del proyecto Colores del Sur, impulsado por Di Gregorio, con el objetivo de consolidar una identidad común que represente la historia, la cultura, la producción y el territorio del sur provincial.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio encabezó el viernes 5, en el predio de El Mangrullo de Melincué, cabecera departamental, la presentación oficial de la nueva bandera del departamento General López.

La bandera ya es un símbolo oficial y forma parte de un proceso que se enmarca en una ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, destinada a regularizar las banderas departamentales, que hasta el momento no contaban con un reconocimiento normativo formal.

En ese contexto, el departamento General López se convierte en uno de los primeros en avanzar con un emblema propio avalado por este marco legal.

El diseño surgió a partir de un concurso abierto que reunió 36 propuestas y fue evaluado por un jurado integrado por Alejandra García, Germán Chiarotto y Jorge Arta, que seleccionaron el proyecto realizado por el venadense Hernán Guardia.

Venado Tuerto - bandera 5

La bandera

La bandera presenta un fondo verde que remite a la fertilidad del suelo y a la matriz productiva del departamento. Una franja diagonal blanca atraviesa el diseño y representa la ubicación geográfica del sur santafesino.

A ambos lados se incorporan barras amarillas y un sol central de 31 puntas que simbolizan a las localidades que integran el departamento y expresan la idea de unidad territorial.

El sol está rodeado por engranajes, en alusión a la industria y al desarrollo, y por hojas que evocan al ombú, como referencia a la tradición y la naturaleza.

Venado Tuerto - bandera 4

Durante la presentación, la senadora subrayó el valor del nuevo símbolo y sostuvo que “esta bandera nace para representar a cada pueblo del departamento, su historia, su presente y lo que queremos construir hacia adelante”, y cerró afirmando: “Queremos que esté en cada acto, en cada escuela, en cada institución, y que viaje por la provincia y el país como una expresión clara de lo que somos en General López”.

El acto reunió a autoridades provinciales y locales, representantes institucionales, organizaciones sociales, comunidades educativas y vecinos de todo el sur santafesino.

