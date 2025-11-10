Avanza el proyecto que garantiza el trabajo de la cooperativa textil de Carreras

La iniciativa, que obtuvo media sanción en el Senado, declara a las instalaciones de utilidad pública y sujeta a expropiación, para su uso temporal

La Legislatura santafesina analiza actualmente un proyecto de la senadora, Leticia Di Gregorio para establecer una prórroga a la adjudicación de galpones, maquinarias e instalaciones a favor de la Cooperativa de Trabajo Textil Carreras Limitada . Se trata de una gestión conjunta entre la legisladora por el departamento General López y el presidente comunal de Carreras, Armando De Nenne.

La iniciativa, que obtuvo media sanción en el Senado , declara de utilidad pública y sujeta a expropiación —para su uso temporal— las instalaciones que pertenecían a la empresa Plenit SA surgida en el 2013.

El objetivo es garantizar la continuidad laboral y preservar los bienes que la cooperativa viene utilizando desde hace años.

“Con esta prórroga aseguramos que los trabajadores puedan seguir produciendo y sosteniendo sus fuentes de ingreso”, explicó Di Gregorio, quien viene trabajando el tema junto al presidente comunal De Nenne.

Por su parte, Armando De Nenne expresó que “este acompañamiento es fundamental para que la Cooperativa se desarrolle” y que “son familias de Carreras que encontraron en el trabajo cooperativo una salida y una oportunidad de crecimiento”.

El proyecto también contempla la adjudicación de maquinarias, marcas, patentes y habilitaciones necesarias para el funcionamiento, además de eximir a la cooperativa del pago de impuestos y tasas provinciales vinculadas a su actividad.

