Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de la cárcel de Piñero El siniestro vial se produjo este viernes por la tarde en el cruce de la ruta 14 con la A012. El chofer del micro debió ser rescatado por los bomberos 8 de noviembre 2025 · 11:08hs

El choque se produjo en la ruta, a la altura de Piñero.

Un impactante siniestro vial se registró este viernes por la tarde en el cruce de la ruta 14 y la A012, frente al penal de Piñero. Del choque participaron un colectivo y un camión y el conductor del micro debió ser rescatado por los bomberos.

Según las primeras informaciones, el conductor de un colectivo de media distancia quedó atrapado dentro de la unidad tras la fuerte colisión con el camión que transportaba combustible. Pese al violento impacto, los pasajeros no sufrieron heridas de gravedad.

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde, cuando la traza se encontraba mojada por la copiosa lluvia. Según trascendió el camión que iba por la A012 ya había pasado el cruce cuando el micro que se dirigía a Firmat no alcanzó a frenar y lo chocó. Tras el impacto, unos 15 pasajeros rompieron una ventanilla para salir y fueron asistidos por trabajadores que se detuvieron en el lugar.

Bomberos de Pérez, Álvarez y Villa Mugueta trabajaron durante varias horas en el lugar para liberar al chofer, que fue rescatado consciente y con lesiones leves. "Fue un rescate complejo debido al atrapamiento que tenía la persona en sus miembros inferiores, pero tras el arduo trabajo se lo pudo rescatar", dijo uno de los bomberos que participó del operativo. El camionero, por su parte, no resultó con lesiones. Aun se investigan las causas del siniestro vial.