La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film "Viejos son los trapos"

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, a través del Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores, presentará el próximo 19 de noviembre el falso documental “Viejos son los trapos”, donde participan los integrantes del taller de teatro de la Colonia Municipal de Adultos Mayores.

Se trata de un material que el municipio produjo y filmó y cuya presentación será el miércoles 19 de noviembre a las 20.30 en el salón de actos del colegio Teodelina Fernández de Alvear (San Diego 1056). Quienes estén interesados ya pueden reservar sus entradas vía WhatsApp al 3417327149 o acercarse a la Punto Violeta, ubicado en Fornieles 648, de lunes a viernes de 7.30 a 13. El valor del bono contribución es de dos mil pesos.

En referencia al tema, Eduardo Bulsicco, coordinador del área de Adultos Mayores, remarcó: “Esto es parte de las actividades que tienen las personas mayores que son parte de nuestro Centro Interdisciplinario. Allí tenemos diferentes talleres, como por ejemplo el de teatro que hace unas semanas llevó adelante la muestra artística ‘Susurros en el tiempo’ y ahora va estrenar este falso documental”.

Bulsicco indicó además que “esta actividad está enmarcada en el ‘Octubre Dorado’, donde ya hemos hecho encuentros regionales, caminatas saludables, distinciones a ciudadanos honoríficos, torneos de Newcom, y esta filmación que ahora será proyectada”.

Al mismo tiempo, recordó el crecimiento del espacio dedicado a las personas mayores: “En un principio, el área de Adultos Mayores comenzó dentro del área de Deportes, donde se brindaba un espacio recreativo a las personas mayores; pero desde el año 2023 el intendente tomó la decisión de que seamos un área propia, donde incorporamos profesionales a la colonia y también empezamos a desarrollar, de forma descentralizada, talleres que van desde Informática, Manejo y buen uso del celular, Chi Kung, Yoga, actividad física, entre otros”.

En el corazón de Villa Gobernador Gálvez, un grupo de adultos mayores transformó su taller de actuación en el escenario de una historia tan ficticia como profundamente real. Anselmo, un entrañable vecino de edad avanzada, asegura haber descubierto un misterioso tesoro que decide compartir con sus compañeros. Este gesto, tan inesperado como simbólico, despierta la curiosidad de una joven cronista que se embarca en la tarea de documentar el proceso.

A través del formato documental, “Viejos son los trapos” se convierte en un viaje ficticio, íntimo y colectivo, donde el humor, la ternura y la complicidad generacional se entrelazan para revelar los verdaderos tesoros de la vida: la memoria compartida, la creatividad sin edad y el poder de la comunidad.

Celebrar la vejez

De esta manera, lo que comienza como una búsqueda material se transforma en una celebración de la vejez como fuente de sabiduría, juego y afecto.

Este proyecto, nacido del taller de actuación del Área de Adultos Mayores, es una oda a la vitalidad que persiste, al valor de contar historias y al arte como puente entre generaciones.

El documental fue realizado a partir del libro de Leandro Aragón , quien también estuvo a cargo de la dirección del proyecto fílmico y de las actuaciones.

