La Capital | La Región | adultos mayores

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film "Viejos son los trapos"

Se trata de un falso documental producido y filmado por el municipio con actores del taller de teatro villagalvense. Las entradas están a la venta

8 de noviembre 2025 · 10:00hs
Este proyecto

Este proyecto, nacido del taller de actuación del Área de Adultos Mayores, es una oda a la vitalidad que persiste, al valor de contar historias y al arte como puente entre generaciones.
La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film Viejos son los trapos

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film Viejos son los trapos

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, a través del Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores, presentará el próximo 19 de noviembre el falso documental “Viejos son los trapos”, donde participan los integrantes del taller de teatro de la Colonia Municipal de Adultos Mayores.

Se trata de un material que el municipio produjo y filmó y cuya presentación será el miércoles 19 de noviembre a las 20.30 en el salón de actos del colegio Teodelina Fernández de Alvear (San Diego 1056). Quienes estén interesados ya pueden reservar sus entradas vía WhatsApp al 3417327149 o acercarse a la Punto Violeta, ubicado en Fornieles 648, de lunes a viernes de 7.30 a 13. El valor del bono contribución es de dos mil pesos.

Villa Gobernador Gálvez - viejos son los trapos (3)

Loa adultos mayores como protagonistas

En referencia al tema, Eduardo Bulsicco, coordinador del área de Adultos Mayores, remarcó: “Esto es parte de las actividades que tienen las personas mayores que son parte de nuestro Centro Interdisciplinario. Allí tenemos diferentes talleres, como por ejemplo el de teatro que hace unas semanas llevó adelante la muestra artística ‘Susurros en el tiempo’ y ahora va estrenar este falso documental”.

Bulsicco indicó además que “esta actividad está enmarcada en el ‘Octubre Dorado’, donde ya hemos hecho encuentros regionales, caminatas saludables, distinciones a ciudadanos honoríficos, torneos de Newcom, y esta filmación que ahora será proyectada”.

Al mismo tiempo, recordó el crecimiento del espacio dedicado a las personas mayores: “En un principio, el área de Adultos Mayores comenzó dentro del área de Deportes, donde se brindaba un espacio recreativo a las personas mayores; pero desde el año 2023 el intendente tomó la decisión de que seamos un área propia, donde incorporamos profesionales a la colonia y también empezamos a desarrollar, de forma descentralizada, talleres que van desde Informática, Manejo y buen uso del celular, Chi Kung, Yoga, actividad física, entre otros”.

Villa Gobernador Gálvez - viejos son los trapos (4)

Viejos son los trapos

En el corazón de Villa Gobernador Gálvez, un grupo de adultos mayores transformó su taller de actuación en el escenario de una historia tan ficticia como profundamente real. Anselmo, un entrañable vecino de edad avanzada, asegura haber descubierto un misterioso tesoro que decide compartir con sus compañeros. Este gesto, tan inesperado como simbólico, despierta la curiosidad de una joven cronista que se embarca en la tarea de documentar el proceso.

A través del formato documental, “Viejos son los trapos” se convierte en un viaje ficticio, íntimo y colectivo, donde el humor, la ternura y la complicidad generacional se entrelazan para revelar los verdaderos tesoros de la vida: la memoria compartida, la creatividad sin edad y el poder de la comunidad.

Celebrar la vejez

De esta manera, lo que comienza como una búsqueda material se transforma en una celebración de la vejez como fuente de sabiduría, juego y afecto.

Este proyecto, nacido del taller de actuación del Área de Adultos Mayores, es una oda a la vitalidad que persiste, al valor de contar historias y al arte como puente entre generaciones.

El documental fue realizado a partir del libro de Leandro Aragón , quien también estuvo a cargo de la dirección del proyecto fílmico y de las actuaciones.

>> Leer más: Historias de vida en Villa Gobernador Gálvez: reconocieron a vecinos que residen hace 75 años en la ciudad

Noticias relacionadas
Desde el municipio también se trabaja en la mejora de la infraestructura vial, con señalización renovada, demarcación de sendas peatonales y reacondicionamiento de luminarias en zonas de alto tránsito.

Baigorria organiza controles para evitar siniestros viales y reforzar su política preventiva

La presentación también contará con la presencia de instructores y grupos de distintos puntos de la provincia y de también de escuelas ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba que practican estas artes internas. 

Las artes internas chinas para la salud y la longevidad se abren camino en la provincia de Santa Fe

Según indicaron desde el municipio, calle Güemes presenta un estado de avance cercano al 70%, mientras que Roca ya registra un 50% de progreso en su ejecución.

La Municipalidad de Roldán avanza con obras de pavimentación

La jornada de donación de sangre en Rosario será el sábado 8 de noviembre

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Lo último

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film Viejos son los trapos

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film "Viejos son los trapos"

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó De música ligera, el clásico de Soda Stereo

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó "De música ligera", el clásico de Soda Stereo

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

La Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela fue nominada en una de las 13 ternas que entrega esta primera edición del premio organizado por Aptra

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Por Patricia Martino

Economía

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Ovación
Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Por Pablo Mihal
Ovación

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Newells tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico