Estudiantes timbuenses se preparan para afrontar el mercado laboral Alumnos de quinto año dos escuelas secundarias de Timbúes, participaron de una capacitación de formación para acceder a su primer trabajo 8 de noviembre 2025 · 07:05hs

En primera instancia se avanzó con la confección de un curriculum vitae (CV), y se realizaron las correcciones y ajustes correspondientes para continuar con un simulacro de entrevistas laborales.

Alumnos de quinto año de la Escuela N°374 y de sexto año de la Escuela N°712 de Timbúes, participaron de una capacitación de formación laboral.

El presidente comunal, Antonio Fiorenza, hizo la apertura de la capacitación junto al gerente Regional de Manpower Group, Cristian Da Silva Pinto, el subsecretario de Intermediación e Innovación Laboral de la provincia, Luis Dolce y el coordinador Pedagógico de la región IV del Ministerio de Educación de la provincia, Sergio Libonati.

El potencial laboral de Timbúes Fiorenza indicó: “Tenemos la oportunidad de poder plantear esta preocupación que teníamos nosotros desde el gobierno local de cómo se podrían insertar nuestros alumnos de la escuela secundaria en el sector agroexportador de Timbúes. Nuestra capacidad productiva y nuestra capacidad laboral son ustedes, los próximos en poder tener una oportunidad dentro de estas agroexportadoras que están en nuestros territorios”.

Dijo que "Tienen la posibilidad de poder ingresar en un puesto laboral que muchas personas desean. Llegar a una entrevista laboral y presentarse correctamente les da una posibilidad importante con respecto a otros postulantes. Aprovéchenlo, es una oportunidad única".