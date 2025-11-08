La Capital | La Región | instituciones

Las instituciones de María Teresa certificarán firmas sin costo

El acuerdo se enmarca en una política provincial de apoyo a entidades locales. Próximamente se anunciarán los detalles operativos

8 de noviembre 2025 · 08:00hs
Este nuevo mecanismo de certificación gratuita se enmarca en una política provincial que apunta a fortalecer el rol de las organizaciones de la sociedad civil

Este nuevo mecanismo de certificación gratuita se enmarca en una política provincial que apunta a fortalecer el rol de las organizaciones de la sociedad civil, reconociendo su aporte cotidiano en el territorio.

La Comuna de María Teresa firmó un convenio con el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) que permitirá a las instituciones locales certificar firmas sin costo. El acuerdo facilitará trámites a asociaciones civiles, clubes, cooperadoras y fundaciones, que hasta ahora debían recurrir a un escribano o a un juez de paz, afrontando los honorarios correspondientes. A partir de esta iniciativa, podrán hacerlo gratuitamente a través de una persona designada por la comuna.

El convenio fue gestionado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio ante el gobierno de Santa Fe. La legisladora destacó que el objetivo es simplificar, digitalizar y agilizar los trámites institucionales, permitiendo que el ahorro económico quede en la comunidad. También valoró el trabajo conjunto con el RPJEC y las autoridades locales.

El Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos unifica las funciones de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y del Registro Público de Comercio, facilitando la gestión administrativa de entidades privadas en toda la provincia.

“María Teresa se suma a este esquema de modernización del Estado, que busca acompañar a las instituciones en su crecimiento y en el cumplimiento de sus obligaciones legales”, expresó Di Gregorio.

Fortalecimiento institucional

Este nuevo mecanismo de certificación gratuita se enmarca en una política provincial que apunta a fortalecer el rol de las organizaciones de la sociedad civil, reconociendo su aporte cotidiano en el territorio. La posibilidad de realizar trámites sin costo representa un alivio para entidades que muchas veces funcionan con recursos limitados y voluntariado.

Desde la comuna indicaron que en los próximos días se dará a conocer la persona designada para realizar las certificaciones, así como los horarios y modalidades de atención. También se brindará asesoramiento para quienes necesiten orientación sobre el procedimiento.

