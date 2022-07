Ataque de furia: quedó demorado tras amenazar y golpear a un funcionario

Personal de Tránsito lo paró días atrás manejando y supuestamente no debía tener el carnet, porque se lo habían retirado a pedido de la Agencia Nacional y Provincial de Seguridad Vial por las denuncias que tenía en su contra por violencia de género.

"Tenía un carnet que no era válido", contó el coordinador del Tribunal de Faltas, que terminó agredido por el atacante. Como consecuencia de esta situación que ocurrió hace unos días, el hombre enfurecido ingresó al comercio de Mitre y General Paz, en Funes, para insultar y agredir al funcionario municipal, que en ningún momento intentó reaccionar ni defenderse de la agresión.

"Se ve que estaba ofendido por eso, me encontró en un bar, se puso nervioso, me insultó y yo en todo momento intenté evitar todo tipo de situación violenta, pero por la espalda recibí varios golpes", relató el funcionario, quien admitió en diálogo con Telefe Rosario: "No solo me hace pasar por un mal momento a mí, sino que generó una situación de discordia".

"Fue una situación desagradable, triste, fue agredido verbal y físicamente por un ciudadano de Funes que no entiende que se viven otros tiempos y que las cosas se solucionan de una manera distinta, sin violencia", indicó.

Ante la situación violenta desde el bar llamaron al 911. Hugo S. —apodado el Ciego— quedó demorado en la comisaría 23ª tras haber amenazado y agredido con patadas y golpes de puño al funcionario municipal, mientras que el coordinador del Tribunal de Faltas fue trasladado al Centro de Salud Eva Perón, donde quedó en observación, según indicaron desde el Municipio, de acuerdo a lo que consignó Info Funes.

“Un cliente estaba desayunando con su pareja y se levantó al mostrador para pagar, en ese momento entró un hombre pelado con anteojos y, de la nada, lo increpó, salió a la puerta del local y se sacó la campera invitándolo a pelear”, relató una de las personas del local gastronómico donde ocurrió todo, este jueves, cerca de las diez de la mañana.

“El otro cliente no salía, se quedó adentro porque se notaba que realmente no quería pelear, hasta que finalmente salió y el pelado seguía afuera esperándolo, cuando lo cruzó le tiró una patada y un manotazo, que no sabemos si logró pegarle con la mano pero lo intentó”, relataron, y agregaron sobre la situación: “El momento fue muy tenso y muy incómodo para todos, para los clientes, para los que estaban trabajando. Después nos dimos cuenta que el hombre era el mismo que el año pasado le tiró un café encima a una chica en Rosario”.

El violento atacante fue noticia el año pasado por haber agredido a una mujer, tras lo que le suspendieron la licencia de tránsito. Sin embargo, en los días previos el hombre fue retenido en un control de rutina y le encontraron un carnet de conducir emitido en una ciudad de Córdoba que lo habilitaba a manejar un vehículo, más allá de que no tiene validez nacional.