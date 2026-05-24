La Capital | La Región | autopista a Córdoba

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches, pero había construido accesos clandestinos

El empresario denunció que lo obligaban a romper el pavimento que reparó, pero Vialidad aclaró que lo intimó por abrir accesos ilegales y peligrosos frente a su hotel.

24 de mayo 2026 · 14:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches, pero había construido accesos clandestinos

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches, pero había construido accesos clandestinos

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches, pero había construido accesos clandestinos

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches, pero había construido accesos clandestinos

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches, pero había construido accesos clandestinos

El caso se conoció inicialmente como una historia difícil de explicar: un empresario de Funes había reparado por su cuenta una colectora deteriorada de la autopista Rosario-Córdoba y, en lugar de recibir una respuesta favorable, fue intimado por Vialidad Nacional para deshacer la obra. Sin embargo, detrás de esa primera versión apareció un dato central que cambia el sentido del conflicto: la intimación no fue motivada por el simple tapado de baches, sino por la construcción sin autorización de una subida y una bajada directas desde la autopista hacia el acceso al Hotel Sol de Funes. Un verdadero riesgo para quienes circulan por la autopista.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ratificó el reclamo contra Néstor Rozín, uno de los propietarios del complejo hotelero y centro de eventos ubicado a la altura del kilómetro 307 de la autopista Rosario-Córdoba. El organismo sostuvo que las obras realizadas frente al establecimiento incluyeron conexiones ilegales con la traza principal, ejecutadas sin aprobación técnica ni condiciones de seguridad para una vía de circulación rápida.

La intervención permitía ahorrar 3,8 kilómetros a quienes quisieran ingresar a la colectora para llegar al hotel y a otros establecimientos de la zona. Pero ese atajo, según Vialidad Nacional, fue abierto de manera irregular y representa un riesgo para quienes circulan por la autopista, debido a que incorpora vehículos y obliga a realizar maniobras en un punto que no cuenta con infraestructura habilitada para entradas y salidas.

funes

Una obra cuestionada por riesgo vial

Rozín había relatado el episodio este viernes desde otra perspectiva. Según su versión, el ingreso al Hotel Sol de Funes se encontraba en malas condiciones y, después de realizar gestiones durante un año sin obtener respuestas, decidió encarar personalmente las reparaciones sobre la colectora.

“Teníamos varios eventos, uno de un colegio con 5.000 personas, otro con Gisela Scaglia y también con odontólogos. El ingreso al establecimiento estaba detonado. Hicimos el arreglo y quedó muy lindo, lo raro es que me lo cuestionan”, afirmó el empresario.

colectora

En ese primer planteo, la carta documento de Vialidad aparecía vinculada al arreglo del pavimento: Rozín sostenía que le exigían romper lo construido y restituir los baches que había tapado. La situación fue presentada como el resultado de una burocracia estatal que, después de no resolver el deterioro del camino lateral, sancionaba al privado que había decidido intervenir.

Pero la respuesta oficial de Vialidad desplazó el foco del bacheo hacia una obra de otra magnitud y con otra consecuencia: la apertura de una bajada y una subida ilegales entre la autopista y el acceso al establecimiento privado.

“Estas conexiones ilegales constituyen una grave infracción a las normas de seguridad vial”, indicaron desde Vialidad Nacional después de la repercusión pública que alcanzó el reclamo del propietario del hotel.

Vialidad: los accesos fueron abiertos sin autorización ni evaluación técnica

El organismo nacional sostuvo que las tareas realizadas para abrir un acceso hacia la colectora fueron ejecutadas “sin ningún tipo de autorización, evaluación técnica ni medidas de seguridad exigidas por Vialidad Nacional para una autopista de circulación rápida”.

El cuestionamiento no apunta, entonces, a que un privado haya decidido reparar un camino deteriorado, sino a que esa intervención incluyó nuevas conexiones con la autopista frente al Hotel Sol de Funes, en un sector próximo a Kentucky Club de Campo.

colectora2

De acuerdo con la explicación oficial, una subida o una bajada sobre una autopista no puede resolverse mediante una obra particular y sin aprobación previa. Ese tipo de accesos requiere un proyecto vial autorizado, señalización preventiva, iluminación y carriles de aceleración o desaceleración que permitan entrar o salir sin obligar a los conductores a realizar movimientos bruscos.

“Una subida o bajada irregular que no cuenta con señalización preventiva, carriles de aceleración o desaceleración adecuados, iluminación ni diseño vial aprobado, obliga a los conductores a realizar maniobras repentinas e imprevistas”, advirtió Vialidad Nacional.

La DNV consideró que los accesos abiertos frente al hotel generan una situación de peligro concreto para los usuarios de la autopista. “Esta situación genera diferencias bruscas de velocidad entre los vehículos que circulan por la traza principal y aquellos que ingresan o egresan del corredor, incrementando significativamente el riesgo de colisiones y siniestros viales”, señalaron fuentes del organismo.

Un atajo de 3,8 kilómetros para ingresar al hotel

La obra realizada frente al Hotel Sol de Funes tenía un beneficio directo para el complejo: quienes quisieran ingresar desde la autopista hacia la colectora podían ahorrarse 3,8 kilómetros de recorrido. Rozín había argumentado que la mejora no sólo favorecía al hotel, sino también a vecinos del barrio privado Kentucky y a una empresa alimenticia instalada en la zona.

colectora3

Sin embargo, para Vialidad Nacional, esa utilidad no habilitaba la ejecución de un acceso por cuenta propia. El organismo sostuvo que los ingresos clandestinos sobre una autopista pueden derivar en frenadas repentinas, incorporaciones antirreglamentarias y movimientos inesperados de vehículos sobre una traza de alta velocidad.

Así, el conflicto no gira solamente alrededor de quién debía tapar los baches de una colectora en mal estado, sino sobre la posibilidad de que un particular modifique el esquema de accesos a una autopista nacional para agilizar la llegada a su establecimiento.

“Por todos estos motivos, se solicitó la inmediata restitución de la traza a su estado original, garantizando así la seguridad de los usuarios”, expresó la Dirección Nacional de Vialidad.

El reclamo de Rozín y su crítica al Estado

Antes de la aclaración de Vialidad, Rozín había defendido la obra al señalar que el Estado no había atendido sus pedidos durante más de un año. Según explicó, la necesidad de mejorar el ingreso se volvió urgente debido a la realización de distintos eventos multitudinarios en el Hotel Sol de Funes.

El empresario, socio del exentrenador de la selección argentina Jorge Sampaoli y del actual entrenador del seleccionado de Ecuador, Sebastián Beccacece, afirmó que era partidario de que el sector privado “trabaje para el Estado, sume y no enfrentarse entre sí”.

“Cuando el Estado se le escapa la posibilidad de hacerlo, el privado tiene que ayudar, no se trata todo de negocio”, manifestó al justificar su decisión de intervenir en la colectora.

Rozín también reconoció que la obra fue realizada sin el permiso correspondiente, aunque aseguró que, cuando agentes de Vialidad Nacional intentaron detener las máquinas, después de tres horas de conversaciones permitieron continuar con las tareas de bacheo.

Además, cuestionó la intimación enviada por el organismo nacional y mencionó a Gastón Bruno, autoridad máxima de Vialidad Nacional, a quien dijo conocer de trabajos anteriores. Bruno había sido secretario de Gobierno del exintendente de Funes Diego León Barreto, cuya gestión quedó envuelta en polémicas.

Noticias relacionadas
 El stand provincial funcionará como un centro de negocios, innovación, educación y promoción productiva.

Gustavo Puccini anticipó el despliegue histórico de Santa Fe en Agroactiva

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, distinguió a los estudiantes que hicieron un video de Stop crying your heart out, de Oasis.

San Lorenzo distinguió a los estudiantes que hicieron el video con música de Oasis

Radar de velocidad en la ruta nacional 9, a la altura de Roldán.

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

El establecimiento de Funes tiene un acceso directo desde el corredor interprovincial.

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Ver comentarios

Las más leídas

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: Me voy a dedicar simplemente a disfrutar

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: "Me voy a dedicar simplemente a disfrutar"

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Lo último

En vivo: Argentino busca salir del fondo en su visita al puntero Berazategui

En vivo: Argentino busca salir del fondo en su visita al puntero Berazategui

Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes

Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes

El mapa falso que difundió Milei: la Universidad Austral lo desmintió y Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El mapa falso que difundió Milei: la Universidad Austral lo desmintió y Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El mapa falso que difundió Milei: la Universidad Austral lo desmintió y Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El presidente compartió un gráfico sobre la actividad económica provincial atribuido a la Universidad Austral, pero la institución negó su autoría. La imagen tiene además errores geográficos: Santa Fe está recortada en el mapa y no incorpora a Rosario
El mapa falso que difundió Milei: la Universidad Austral lo desmintió y Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe
Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches, pero había construido accesos clandestinos
La Región

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches, pero había construido accesos clandestinos

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

Por Fermín Sánchez Duque e Isabella Di Pollina
La Región

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

Cómo la apertura de las importaciones está transformando a las fábricas santafesinas

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Cómo la apertura de las importaciones está transformando a las fábricas santafesinas

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN
La Ciudad

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN

¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem
La Ciudad

¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: el 60% está en corredores nacionales

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: Me voy a dedicar simplemente a disfrutar

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: "Me voy a dedicar simplemente a disfrutar"

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11

Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11

Ovación
Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes
Ovación

Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes

Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes

Final del Apertura: River y Belgrano se sacan chispas en un 1 a 1 vibrante en el Kempes

Visita de lujo en Newells: Lionel Scaloni pasó por Bella Vista antes de viajar al Mundial

Visita de lujo en Newell's: Lionel Scaloni pasó por Bella Vista antes de viajar al Mundial

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: Me voy a dedicar simplemente a disfrutar

Gustavo Flores, el entrenador de arqueros del rival de Central: "Me voy a dedicar simplemente a disfrutar"

Policiales
Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La Ciudad
¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem
La Ciudad

¿Membrillo o batata?: la Fiesta del Pastelito le pone sabor este domingo al parque Alem

La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento

La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Rosario tendrá una escuela de DJ, iluminador, luthería, escenografía y sonido

Rosario tendrá una escuela de DJ, iluminador, luthería, escenografía y sonido

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta
La Región

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Cómo el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó de usar tecnología a crearla

Cómo el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó de usar tecnología a crearla

Cuidacoches: evalúan dos modelos como alternativas a la actividad de calle
La Ciudad

Cuidacoches: evalúan dos modelos como alternativas a la actividad de calle

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe
La Ciudad

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

Del pozo a la fotosíntesis: la alianza clave en Santa Fe para empujar una biorrefinería

Por Facundo Borrego
Economía

Del pozo a la fotosíntesis: la alianza clave en Santa Fe para empujar una biorrefinería

Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11
La Ciudad

Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11

El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

Por Javier Felcaro
Política

El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión
Política

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión

Rugby: Atlético iba de punto ante el SIC y terminó siendo banca con un triunfo épico

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético iba de punto ante el SIC y terminó siendo banca con un triunfo épico

Las miradas del fútbol argentino apuntan a Córdoba: River y Belgrano van por el grito de campeón
Ovación

Las miradas del fútbol argentino apuntan a Córdoba: River y Belgrano van por el grito de campeón

Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda
economia

Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario
Policiales

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Super Rugby Américas: Capibaras XV selló su pasaje a semifinales en el primer intento
Ovación

Super Rugby Américas: Capibaras XV selló su pasaje a semifinales en el primer intento

Más lejos del presidente: no invitaron a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de Mayo
Política

Más lejos del presidente: no invitaron a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de Mayo

El Ministerio de Salud nacional celebró la salida de la OMS luego de siete décadas
Información General

El Ministerio de Salud nacional celebró la salida de la OMS luego de siete décadas

Recompensas: ya se pagaron más de 100 millones de pesos y se evalúa un plan de desarme

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Recompensas: ya se pagaron más de 100 millones de pesos y se evalúa un plan de desarme

Qué es Gemelo Digital, el sistema de Capital Humano que causó polémica: IA y uso de datos
Política

Qué es Gemelo Digital, el sistema de Capital Humano que causó polémica: IA y uso de datos

La UOM vinculó la intervención judicial a una operación política y empresarial
Economía

La UOM vinculó la intervención judicial a una "operación política y empresarial"

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal