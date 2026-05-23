La Capital | La Región | Funes

Vialidad Nacional explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

El organismo estatal ratificó la intimación al dueño de un hotel porque reparó un camino en la autopista Rosario-Córdoba

23 de mayo 2026 · 19:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
El establecimiento de Funes tiene un acceso directo desde el corredor interprovincial.

Foto: Vialidad Nacional.

El establecimiento de Funes tiene un acceso directo desde el corredor interprovincial.

Las últimas reparaciones frente al Hotel Sol de Funes generaron un conflicto inusitado entre uno de sus propietarios y el Estado. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) confirmó este sábado que el empresario que había arreglado la colectora de la autopista Rosario-Córdoba debe volver a dejarla como estaba por irregularidades importantes en torno a las obras.

Voceros del organismo estatal no sólo remarcaron que las refacciones que hizo Néstor Rozín incumplen las leyes vigentes. También plantearon que existen subidas y bajadas construidas en forma irregular para entrar y salir del alojamiento y centro de eventos desde la ruta.

El titular del hotel reconoció el día anterior que se hizo cargo de la intervención en el kilómetro 307 de la traza, sobre la mano que va hacia Rosario. En esta instancia argumentó que hizo gestiones durante un año para que los administradores del corredor tomaran cartas en el asunto y finalmente decidió resolverlo por cuenta propia, ya que no obtuvo ninguna respuesta favorable para reacondicionar el camino lateral.

¿Qué dijo Vialidad Nacional sobre las reparaciones en Funes?

"Estas conexiones ilegales constituyen una grave infracción a las normas de seguridad vial", advirtieron desde la DNV ante la repercusión que tuvo el testimonio de uno de los propietarios del complejo. A continuación señalaron que las tareas para abrir un acceso hacia la colectora sur "fueron ejecutadas sin ningún tipo de autorización, evaluación técnica ni medidas de seguridad exigidas por Vialidad Nacional para una autopista de circulación rápida".

El comunicado oficial difundido este fin de semana incluye duras críticas hacia los dueños del hotel funense. En este sentido, las autoridades recordaron: "Una subida o bajada irregular que no cuenta con señalización preventiva, carriles de aceleración o desaceleración adecuados, iluminación ni diseño vial aprobado, obliga a los conductores a realizar maniobras repentinas e imprevistas".

>> Leer más: Concesiones: la 33 tendrá 5 puntos de peaje y Circunvalación quedará exenta

Fuentes de la dirección nacional consideraron que el camino abierto cerca de Kentucky Club de Campo es un peligro para quienes viajan por la autopista. "Esta situación genera diferencias bruscas de velocidad entre los vehículos que circulan por la traza principal y aquellos que ingresan o egresan del corredor, incrementando significativamente el riesgo de colisiones y siniestros viales", precisaron.

A la hora de enumerar los problemas que generan los accesos clandestinos, los técnicos mencionaron que pueden derivar en "indebidos, frenadas repentinas e incorporaciones antirreglamentarias que comprometen la seguridad de todos los usuarios". Luego concluyeron: "Por todos estos motivos, se solicitó la inmediata restitución de la traza a su estado original, garantizando así la seguridad de los usuarios".

El reclamo de Néstor Rozín en el Hotel Sol de Funes

Según explicó durante un reportaje en LT8, el titular del Hotel Sol de Funes decidió pavimentar la entrada porque tenía programados varios eventos. "Uno de un colegio con 5.000 personas, otro con (la diputada nacional) Gisela Scaglia y también con odontólogos", enumeró.

Rozín aseguró que "el ingreso al establecimiento estaba detonado". Luego indicó: "Hicimos el arreglo y quedó muy lindo, lo raro es que me lo cuestionan". Así expresó su disconformidad con la carta documento que le enviaron desde la DNV para deshacer los arreglos.

>> Leer más: Impactante choque de dos camiones en la autopista a Buenos Aires

El empresario es socio del seleccionador argentino Jorge Sampaoli y del actual entrenador del combinado de Ecuador, Sebastián Beccacece. Frente a este conflicto se mostró partidario de que el sector privado “trabaje para el Estado" y "sume" en vez "enfrentarse entre sí".

La postura de Rozín no tuvo eco en las oficinas estatales. El dueño del hotel fue intimado para que deje el terreno como estaba en un plazo de diez días; es decir, que le piden que rompa lo que hicieron los obreros para tapar los baches. Aunque hasta este viernes creía que los funcionarios nacionales iban a recapacitar, la respuesta pública fue a contramano y a gran velocidad.

Noticias relacionadas
 Granadero Baigorria celebra con el 3° Concurso de Asado a la Estaca este domingo.

Granadero Baigorria celebra la Semana de Mayo con asado a la estaca

El gobierno busca acuerdos con productores, exportadores y transportistas para resolver problemas de infraestructura vial de larga data.

La provincia busca consensos para mejorar los accesos a los puertos

Con la firma de estos acuerdos las familias ven un futuro con calidad de vida, viviendas dignas y servicios.

Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía

El primer encuentro, con más de 45 emprendedores, abordó estrategias de ventas. Próximas charlas incluirán gestión, bases legales, redes sociales, planificación y uso de IA.

Roldán: comenzó un ciclo de charlas destinadas a los emprendedores locales

Ver comentarios

Las más leídas

Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía

Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía

Prohíben la venta de una reconocida marca de Santa Fe en Córdoba por incumplir una normativa alimentaria

Prohíben la venta de una reconocida marca de Santa Fe en Córdoba por incumplir una normativa alimentaria

Lo último

Rugby: Atlético iba de punto ante el SIC y terminó siendo banca con un triunfo épico

Rugby: Atlético iba de punto ante el SIC y terminó siendo banca con un triunfo épico

Las miradas del fútbol argentino apuntan a Córdoba: River y Belgrano van por el grito de campeón

Las miradas del fútbol argentino apuntan a Córdoba: River y Belgrano van por el grito de campeón

Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11

Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11

Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11

El gobierno nacional anunció que se presentaron 20 ofertas para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que incluye cuatro rutas en Santa Fe
Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11
Vialidad Nacional explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta
La Región

Vialidad Nacional explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle
La Ciudad

Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle

Del pozo a la fotosíntesis: la alianza clave en Santa Fe para empujar una biorrefinería
Economía

Del pozo a la fotosíntesis: la alianza clave en Santa Fe para empujar una biorrefinería

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe
La Ciudad

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía

Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía

Prohíben la venta de una reconocida marca de Santa Fe en Córdoba por incumplir una normativa alimentaria

Prohíben la venta de una reconocida marca de Santa Fe en Córdoba por incumplir una normativa alimentaria

Libertadores: Central lidiará con la altura en una de las canchas más amigables de Quito

Libertadores: Central lidiará con la altura en una de las canchas más "amigables" de Quito

Ovación
Las miradas del fútbol argentino apuntan a Córdoba: River y Belgrano van por el grito de campeón
Ovación

Las miradas del fútbol argentino apuntan a Córdoba: River y Belgrano van por el grito de campeón

Las miradas del fútbol argentino apuntan a Córdoba: River y Belgrano van por el grito de campeón

Las miradas del fútbol argentino apuntan a Córdoba: River y Belgrano van por el grito de campeón

Super Rugby Américas: Capibaras XV selló su pasaje a semifinales en el primer intento

Super Rugby Américas: Capibaras XV selló su pasaje a semifinales en el primer intento

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Policiales
Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La Ciudad
Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11
La Ciudad

Dos UTE ligadas a Rosario quieren administrar la autopista a Córdoba y las rutas 34 y 11

Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle

Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

La Fundación Ciencias Médicas de Rosario fue distinguida por obras en el Centenario

La Fundación Ciencias Médicas de Rosario fue distinguida por obras en el Centenario

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Vacunación infantil: en Santa Fe hubo una mejora, pero la cobertura no es la ideal

La UNR vuelve a lanzar el programa Regresar: cómo anotarse y volver a la universidad
La Ciudad

La UNR vuelve a lanzar el programa Regresar: cómo anotarse y volver a la universidad

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper
La Región

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Charly García filmó en el hotel del City Center para la nueva campaña de Quilmes

Charly García filmó en el hotel del City Center para la nueva campaña de Quilmes

Prohíben la venta de una reconocida marca de Santa Fe en Córdoba por incumplir una normativa alimentaria
informacion general

Prohíben la venta de una reconocida marca de Santa Fe en Córdoba por incumplir una normativa alimentaria

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas
la ciudad

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Comenzó el juicio por el homicidio de un jugador de fútbol en zona sur
Policiales

Comenzó el juicio por el homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la discusión de Rosario
Política

Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la "discusión" de Rosario

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa
La Ciudad

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Crecen las versiones sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina
Política

Crecen las versiones sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario
Policiales

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar
La Ciudad

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

El Concejo Municipal de Rosario aprobó un pedido de informes por la renovación de la costa
La Ciudad

El Concejo Municipal de Rosario aprobó un pedido de informes por la renovación de la costa

Lobo a salvo: rescataron a un perro desnutrido y atado gracias a videos virales
La Ciudad

Lobo a salvo: rescataron a un perro desnutrido y atado gracias a videos virales

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Los tips del Ayurveda para esquivar las pestes que trae el frío

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Los tips del Ayurveda para esquivar las "pestes" que trae el frío