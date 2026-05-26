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Agroactiva Arena: el nuevo corazón de la muestra donde el agro debatirá su futuro

La nueva edición de la muestra que se realizará en Arsmtrong, estrenará un espacio especialmente pensado para las grandes discusiones del sector agropecuario

26 de mayo 2026 · 15:58hs
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El espacio busca consolidar un ámbito donde el sector piense la producción

El espacio busca consolidar un ámbito donde el sector piense la producción, tecnología y economía del campo argentino.

Del 3 al 6 de junio, en Armstrong, Agroactiva edición BNA estrenará un espacio de 1.400 metros cuadrados pensado para la capacitación, el networking, la innovación y las grandes discusiones del sector. Inteligencia artificial, liderazgo femenino, bioinsumos, juventudes rurales y economía serán algunos de los ejes de una agenda cargada de referentes.

En una edición que promete marcar un antes y un después para el sector agropecuario, la próxima edición de la exposición presentará uno de sus espacios más ambiciosos. Agroactiva Arena se erige como un ámbito diseñado para concentrar durante cuatro jornadas algunas de las discusiones, lanzamientos y capacitaciones más relevantes del agro argentino.

Ubicado en el corazón de la muestra y con una propuesta arquitectónica disruptiva, el Arena albergará a productores, empresarios, técnicos, instituciones y referentes del ecosistema agroindustrial. La propuesta apunta a transformar a la muestra en mucho más que una exposición de maquinaria y negocios. El objetivo es consolidar un espacio donde el sector piense el futuro productivo, tecnológico y económico del campo argentino.

Un escenario para el debate

La programación de Agroactiva Arena tendrá una fuerte impronta vinculada a la innovación, la tecnología y los nuevos desafíos productivos.

El jueves 4 de junio será una de las jornadas más intensas en ese sentido. Allí se abordarán temas vinculados a bioinsumos, edición génica, digitalización y agricultura de precisión. Entre las actividades destacadas sobresale la disertación de Nicolás Ayub, investigador de Inta-Conicet, sobre innovación aplicada para mejorar rendimientos agrícolas.

También habrá espacio para analizar el negocio de los drones en el agro, con la participación de la ingeniera Lourdes Sol Bravo y Santiago Marini, mientras que el economista Salvador Di Stefano y el periodista Carlos Etchepare protagonizarán una charla enfocada en escenarios de crisis y coyuntura económica.

La inteligencia artificial ocupará además un lugar central dentro de la agenda. El viernes 5 de junio, el tecnólogo Santiago Siri encabezará una exposición sobre IA generativa aplicada al agro, mientras que Pablo Brunet brindará herramientas prácticas para incorporar estas tecnologías en empresas agropecuarias.

Ese mismo día, Aapresid y Crea formarán parte de debates vinculados al agro del futuro, la innovación y las oportunidades que abre la digitalización del sector.

Mujeres y agro también en el Arena

La jornada inaugural del miércoles 3 de junio estará atravesada por una temática que gana cada vez más espacio dentro del agro argentino: el liderazgo femenino y el rol de las mujeres rurales.

Durante todo el día se desarrollarán paneles y charlas con referentes del sector sobre tecnología, sustentabilidad, seguridad, capacitación y participación institucional.

Entre las actividades más esperadas aparecen los encuentros encabezados por Gisela Scaglia, Pilu Giraudo, Rosy Nardi y Andrea Sarnari, quienes debatirán sobre el liderazgo femenino en entidades del campo y la transformación que generan las mujeres en espacios de decisión.

También habrá paneles vinculados a herramientas financieras para mujeres del agro, cooperativismo femenino, capacitación técnica y experiencias de vida de productoras y profesionales que eligieron desarrollarse dentro del sector agropecuario.

La agenda incluirá además la participación de representantes de Mujeres AFA, Mujeres en Campaña y la Red de Mujeres Rurales, consolidando un espacio de intercambio que busca potenciar la presencia femenina en toda la cadena agroindustrial.

Juventud, economía y nuevas oportunidades

Otro de los ejes centrales de Agroactiva Arena será el recambio generacional y la construcción de nuevas oportunidades para los jóvenes rurales. La Mesa de Enlace Joven encabezará el panel “Raíces y Futuro: desafíos de la juventud rural”, una propuesta orientada a debatir el presente y el futuro de quienes buscan desarrollarse dentro del agro argentino.

En paralelo, la programación también pondrá el foco sobre economía, inversiones y rentabilidad. El sábado 6 de junio habrá conferencias sobre presión impositiva, alternativas financieras y nuevas herramientas de inversión como Bitcoin aplicado al mundo empresarial y agropecuario.

Además, empresas e instituciones aprovecharán el espacio para realizar lanzamientos estratégicos, como Todo Láctea 2027 y Faro 2027, reforzando el perfil del Arena como un centro de presentación de novedades y generación de vínculos.

La estrella de la muestra

Con una agenda que combinará contenidos técnicos, debates políticos, tendencias tecnológicas y experiencias de productores, Agroactiva Arena buscará convertirse en uno de los principales puntos de atracción de la muestra.

La propuesta sintetiza buena parte de los temas que hoy atraviesan al agro argentino: sustentabilidad, innovación, inteligencia artificial, liderazgo, financiamiento, agregado de valor y nuevas formas de producir.

Durante cuatro días, Armstrong no solo será sede de negocios y exhibiciones, sino también de las conversaciones que marcarán el rumbo del sector en los próximos años.

>>Leer más: Agroactiva tendrá su propio parque para motorhomes y casas rodantes dentro de la muestra

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