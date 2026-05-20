Agroactiva tendrá su propio parque para motorhomes y casas rodantes dentro de la muestra

La edición 2026 de la megamuestra del campo incorporará un espacio acondicionado para quienes decidan permanecer en el predio durante toda la exposición

La posibilidad de alojarse dentro del predio permitirá además aprovechar plenamente las actividades, jornadas técnicas, espacios gastronómicos y propuestas recreativas que tendrá Agroactiva durante las cuatro jornadas.

Agroactiva edición BNA incorporó novedades para mejorar la experiencia de sus visitantes. En esta edición, primera vez estará disponible un espacio exclusivo para motorhomes y casillas rodantes dentro del predio ferial en Armstrong. La propuesta apunta a quienes llegan desde distintos puntos del país y eligen disfrutar la muestra durante las cuatro jornadas completas.

El nuevo sector estará ubicado junto a la exposición y contará con servicios de agua, energía eléctrica, iluminación y acceso a baños públicos , todo de manera gratuita para quienes reserven previamente su lugar.

“Este año decidimos armar un espacio, si bien está dentro del estacionamiento, pero es pegado a la muestra donde le vamos a brindar servicios de agua, luz o corriente eléctrica y acceso a baños públicos”, explicó Pablo Tronza, coordinador de Unidades Productivas e Infraestructura de AgroActiva.

La iniciativa surgió luego de observar una tendencia que se repetía en cada edición: muchos visitantes llegaban en casillas rodantes o motorhomes y permanecían en el predio incluso después del cierre diario de la exposición.

“Todos los años vemos que varios asistentes a la muestra, varios visitantes vienen en sus casillas, en sus motorhomes y demás, y cuando se vacía el estacionamiento quedan ellos dispersos por el predio”, comentó Tronza.

A partir de esa situación, desde la organización decidieron generar un lugar específico que permita ordenar la logística y, al mismo tiempo, brindar mayor comodidad y seguridad a quienes optan por esta modalidad.

“En primer lugar queremos ordenar eso para que no queden dispersos por la noche y que la gente se pueda organizar y tener otra alternativa para venir, quedarse y disfrutar la muestra los cuatro días”, agregó.

Una experiencia integral

El nuevo parque de motorhomes y casillas rodantes se suma a las propuestas que buscan convertir a AgroActiva en una experiencia integral, más allá de la recorrida comercial y técnica habitual.

Desde la organización destacan que muchas familias y grupos de visitantes llegan desde largas distancias y encuentran en esta alternativa una forma cómoda y práctica de permanecer cerca del corazón de la muestra.

“Le ofrecemos esa alternativa de un lugar iluminado con esos servicios de forma gratuita para que se puedan quedar en la muestra”, señaló Tronza.

La posibilidad de alojarse dentro del predio permitirá además aprovechar plenamente las actividades, jornadas técnicas, espacios gastronómicos y propuestas recreativas que tendrá Agroactiva durante las cuatro jornadas.

Cómo reservar un lugar

Para acceder al espacio exclusivo será necesario realizar una coordinación previa con la organización, con el objetivo de mantener un registro y control del área.

“Tienen que avisar y llamar al número de teléfono. Ahí le tomamos los datos del vehículo y la cantidad de personas que vienen”, indicó Tronza.

Además, explicó que el procedimiento permitirá llevar un seguimiento ordenado de los ingresos al sector: “Es para tener un registro de quién va ingresando. En las entradas, cuando llegan, también los chicos de seguridad ya me van avisando”.

Los interesados en reservar un lugar pueden comunicarse a través de los siguientes canales: [email protected] o al celular: 2477-467531

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