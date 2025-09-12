La Capital | La Región | convocatoria

Abren convocatoria para integrar la delegación oficial para el Festival de Cosquín 2026

Desde el lunes 15 de septiembre estará habilitada la inscripción para formar parte del contingente de 40 bailarines que presentarán un espectáculo sobre Estanislao López

12 de septiembre 2025 · 10:10hs
Santa Fe llegará a la edición 2026 del festival con una propuesta artística que explorará la figura y el legado del Brigadier General Estanislao López

Santa Fe llegará a la edición 2026 del festival con una propuesta artística que explorará la figura y el legado del Brigadier General Estanislao López, en coincidencia con el 240º aniversario de su nacimiento.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura, abre desde este lunes 15 de septiembre la convocatoria para conformar el cuerpo de danza que representará a la provincia en el 66° Festival Nacional de Folclore Cosquín 2026. La propuesta artística explorará la figura y el legado del Brigadier General Estanislao López.

El cuerpo de danza estará conformado por 40 artistas. Las bases y formulario de inscripción estarán disponibles desde el lunes 15 hasta el martes 30 de septiembre en www.santafecultura.gob.ar

Con el objetivo de asegurar igualdad de oportunidades y transparencia en el proceso de selección para artistas de todo el territorio provincial, la convocatoria diagramada por el Ministerio de Cultura está destinada a bailarinas y bailarines.

Rumbo al Festival de Cosquín

Las personas seleccionadas recibirán una asignación estímulo (por única vez) que será establecida por el jurado interviniente. La asignación, destinada a cubrir el rol artístico, variará según las necesidades logísticas para la participación en los ensayos requeridos en el corriente año, debiendo respetar igual asignación para los seleccionados de la misma localidad. Los gastos de traslado, alojamiento y las comidas que sean necesarias cubrir para la actuación en la localidad de Cosquín, estarán a cargo del Ministerio de Cultura de Santa Fe.

Santa Fe llegará a la edición 2026 del festival con una propuesta artística que explorará la figura y el legado del Brigadier General Estanislao López, en coincidencia con el 240º aniversario de su nacimiento.

Su figura histórica se convierte en el centro de una narrativa escénica impactante. El espectáculo mostrará la riqueza cultural e histórica de la provincia, a través de un repertorio musical y coreográfico que celebra el pasado, honra a los próceres y, al mismo tiempo, muestra la vitalidad cultural de Santa Fe.

Para ampliar esta información y ponerse en contacto con la organización, es necesario ingresar a www.santafecultura.gob.ar y/o escribir al correo electrónico [email protected]

