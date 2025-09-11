Peregrinación a San Nicolás: habrá interrupciones de tránsito en Villa Gobernador Gálvez La Municiapalidad de Villa Gobernador Gálvez prevé cortes de tránsito en avenida San Martín después del mediodía del sábado 11 de septiembre 2025 · 17:53hs

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez estableció que, con motivo de realizarse la peregrinación Rosario – San Nicolás, el próximo sábado 13 de septiembre, se verá interrumpido el tránsito en avenida San Martín en la mano con dirección a Alvear desde las 13.30 hs.

La circulación en dicha avenida estará interrumpida únicamente en la mano con dirección norte - sur, desde su inicio en la continuación de calle Ayacucho de Rosario hasta el ingreso a la localidad de Alvear.

Ingresos habilitados al tránsito vehicular Quienes vengan por Circunvalación no podrán ingresar por la ruta provincial (RP) N° 21 (Av. San Martín en Villa Gobernador Gálvez), sí lo podrán hacer por el acceso del Swift, por la bajada Nogués, o por avenida Raúl Alfonsín.

A su vez, se indicó que habrá diferentes puntos por donde cruzar la ruta 21: en San Martín, Balcarce, Mitre, Moreno, Eva Perón, Belgrano, E. Zola, Libertador y La Esperanza.

El recorrido de la tradicional peregrinación, tiene como uno de los pasos obligados la RP N° 21, que atraviesa la ciudad, es por eso que se solicita calma y precaución para evitar accidentes.