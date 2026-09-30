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Los finalistas y ganadores de "Innovar para Producir" fueron reconocidos durante la feria "Roldán Produce"

Con más de 40 expositores de la ciudad, la muestra industrial fue un espacio de encuentro para la comunidad de Roldán

30 de septiembre 2026 · 15:26hs
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Como parte de la feria

Como parte de la feria, se desarrolló la primera edición del concurso “Innovar para Producir”, que había invitado a participar a 70 escuelas de la región.
Los finalistas y ganadores de Innovar para Producir fueron reconocidos durante la feria Roldán Produce

Los finalistas y ganadores de Innovar para Producir fueron reconocidos durante la feria Roldán Produce

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, junto a la Unión de Empresarios Industriales de Roldán (Unempir), llevó adelante con éxito la segunda edición de la Feria Industrial “Roldán Produce”, que reunió durante dos días a más de 40 empresas de la ciudad.

Durante las jornadas del jueves 24 y viernes 25 de septiembre, los empresarios locales participaron de entrevistas y compartieron con el público los orígenes de sus compañías y los productos en los que están trabajando. Se trató de una propuesta que también convocó a nuevos emprendedores que podrían constituirse en el origen de futuras empresas industriales de la ciudad.

Ganadores de "Innovar para Producir"

Como parte de la feria, se desarrolló la primera edición del concurso “Innovar para Producir”, que había invitado a participar a 70 escuelas de la región. Finalmente, cinco grupos de tres instituciones, una escuela de Pérez, una de Rosario y la Escuela San José Obrero, de Roldán, llegaron a la instancia final con proyectos orientados a resolver problemáticas concretas de la industria.

En total, 25 estudiantes tuvieron la oportunidad de compenetrarse con los desafíos de la producción y la industria, y presentar sus propuestas ante un jurado integrado por industriales de la ciudad. La Escuela San José Obrero, de Roldán, resultó ganadora del concurso, y sus cinco integrantes recibieron cada uno una notebook nueva como premio.

Además, las escuelas de la ciudad visitaron los stands de la feria, donde los alumnos pudieron dialogar con los industriales, conocer de primera mano el funcionamiento de las empresas y despejar dudas sobre el mundo del trabajo y la producción.

Desde la organización remarcaron que la feria también funcionó como un espacio de encuentro para toda la comunidad, que pudo conversar en forma directa con los dueños de las fábricas de la ciudad, ya sea para presentar productos y servicios, dejar un currículum o simplemente conocer más de cerca el trabajo de cada empresa.

>>Leer más: Roldán recibió a empresarios internacionales en el marco del Santa Fe Business Forum 2026

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