San Cristóbal: un estallido generó alarma y varios estudiantes terminaron hospitalizados

Estudiantes de la escuela donde se registró en marzo un ataque a tiros saltaron del primer piso cuando escucharon una explosión. El ruido se produjo por la rotura de un neumático

Cinco meses después del asesinato de un estudiante durante un ataque a tiros, la Escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal fue escenario de un episodio inusual este jueves. Ocho estudiantes fueron trasladados a un centro de salud tras tirarse de un primer piso, reacción que tuvieron tras un estallido que aparentemente reavivó el temor a los disparos , aunque no hubo ninguna agresión.

Los primeros reportes policiales indican que un grupo de alumnos de la secundaria se asustó por una explosión registrada poco después de las 7 de la mañana. Cuatro de ellos sufrieron lesiones leves cuando intentaron huir del edificio , mientras que los demás recibieron el alta después de la evaluación en el Samco local.

El fuerte ruido encendió el pánico entre los adolescentes por el recuerdo del homicidio de Ian Cabrera (13), baleado junto a otros jóvenes menores de edad el último 31 de marzo. Aquel ataque perpetrado por otro estudiante de la institución también ocurrió en el horario de ingreso a las aulas para el turno matutino.

Los testimonios iniciales que recogieron las autoridades indican que algunos alumnos se asustaron y saltaron desde el primer piso por el estruendo de la rotura de la cubierta de un camión . Todos se encontraban fuera de peligro , de acuerdo al diagnóstico de los médicos de la localidad del noroeste santafesino.

Los estudiantes atendidos en el Samco tienen 13, 14, 16 y 17 años. La mitad de ellos se contraban ilesos, aunque su estado era compatible con un ataque de pánico. En tanto, el Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó la suspensión de las clases del turno mañana y se implementaron los protocolos correspondientes para abordar el caso.

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El resto de los adolescentes fueron derivados al área de observación del centro de salud de San Cristóbal. Allí se sometieron a curaciones y estudios médicos preventivos con el fin de controlar su evolución tras la conmoción que se produjo en la escuela.

Luego de la denuncia, la policía comprobó que el estallido se produjo por la avería de un camión que circulaba por la ruta provincial 2, frente a la parte posterior del establecimiento. Desde el gobierno de Santa Fe confirmaron que se dictarán clases normales en los turnos de la tarde y la noche.