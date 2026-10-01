La FNGA reforzó su agenda climática internacional en Nueva York

La Semana del Clima de Nueva York reunió a referentes globales en una edición atravesada por energía, producción, sistemas alimentarios y gobiernos subnacionales.

Durante la última semana de septiembre, la agenda climática internacional tuvo nuevamente uno de sus principales puntos de encuentro en Nueva York. Del 20 al 27 se desarrolló Climate Week NYC , iniciativa organizada anualmente por Climate Group en coincidencia con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La iniciativa reúne cada año a gobiernos, empresas, inversores, organismos internacionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil, con una programación central y más de mil actividades distribuidas por distintos puntos de la ciudad. Climate Group es una organización internacional sin fines de lucro que articula a empresas y gobiernos para acelerar la transición hacia economías de bajas emisiones y actúa además como secretaría de Under2 Coalition , una de las mayores redes globales de gobiernos subnacionales comprometidos con la acción climática.

En este marco, la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) volvió a participar a través de su presidente, Diego Sueiras, dando continuidad a una presencia sostenida a lo largo de los años. La edición 2026 estuvo atravesada por una cuestión común a buena parte de los debates: cómo traducir los compromisos climáticos en políticas e inversiones capaces de generar transformaciones concretas.

La energía fue uno de los ejes centrales de la programación de Climate Week NYC. Tanto la ceremonia de apertura como las jornadas de The Hub Live abordaron los desafíos vinculados con la expansión de nuevas tecnologías, la seguridad energética y la necesidad de acompañar la transición sin perder de vista la competitividad. En ese marco, la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir , centró su intervención en la resiliencia energética y en la experiencia de su país con la energía geotérmica. Su intervención tuvo un interés particular para la FNGA, que este año acompañó una misión oficial del Senado de Santa Fe a países de EFTA.

La infraestructura y el transporte también ocuparon un lugar relevante. El Port of Long Beach presentó su estrategia para avanzar hacia operaciones de cero emisiones y, durante The Port of the Future Reception, Diego Sueiras mantuvo un intercambio con su CEO, Noel Hacegaba. La conversación dio continuidad a un vínculo iniciado en 2024, cuando una delegación oficial del Senado de Santa Fe, acompañada por la FNGA, visitó el puerto.

La dimensión geopolítica de la energía tuvo, a su vez, un espacio propio en el Energy Forum @ UNGA81, organizado por Foreign Policy. El encuentro analizó la volatilidad de los mercados energéticos y el crecimiento de la demanda eléctrica, impulsado, entre otros factores, por la inteligencia artificial, los centros de datos, la manufactura avanzada y la electrificación. El debate puso en primer plano la necesidad de compatibilizar seguridad energética, competitividad y objetivos climáticos. Durante la actividad, el presidente de la FNGA mantuvo además un intercambio con Andrew Sollinger, CEO y Publisher de Foreign Policy.

Producción y sistemas alimentarios en la agenda climática

Los sistemas alimentarios ocuparon otro lugar central en la programación. The Food Forum, organizado por Climate Group, dio lugar a debates sobre producción, distribución y consumo, con foco en cuestiones como agricultura regenerativa, trazabilidad, resiliencia de las cadenas de suministro y reducción del desperdicio.

Para una provincia de fuerte perfil agroindustrial como Santa Fe, estos debates se vinculan directamente con la competitividad, el acceso a mercados y la incorporación de nuevas tecnologías y estándares en los procesos productivos.

En ese marco, la FNGA mantuvo encuentros con Yann Wyss, responsable global de Asuntos Públicos de Nestlé, cuya participación se centró en la agricultura regenerativa frente a los desafíos climáticos y alimentarios, y con Roy Steiner, vicepresidente sénior de la Iniciativa Alimentaria de The Rockefeller Foundation, quien intervino en debates sobre alimentación sostenible, investigación e innovación.

El rol de los gobiernos subnacionales

La agenda de Under2 Coalition volvió a ocupar un lugar central dentro de Climate Week NYC. La coalición reúne a más de 270 actores, entre estados, provincias, regiones y otras entidades, y constituye uno de los principales espacios internacionales de cooperación entre gobiernos subnacionales en materia climática.

Desde hace varios años, Diego Sueiras representa a la Provincia de Santa Fe en Climate Week NYC, con respaldo institucional del Gobierno provincial. Ese rol le permite participar en los espacios de Under2 Coalition reservados a representantes de los gobiernos miembros y sostener la presencia de Santa Fe en la coalición a través de distintas gestiones provinciales.

Uno de los encuentros de alto nivel se desarrolló en el Rockefeller Center, donde el presidente de la FNGA compartió la jornada con autoridades subnacionales y referentes de organismos internacionales. La convocatoria incluyó a Lauren Sanchez, presidenta de la California Air Resources Board; Jean Lemire, enviado de Quebec para Cambio Climático y Asuntos del Norte y Árticos; y Charlotte Scaddan, asesora sénior de Naciones Unidas en Integridad de la Información, además de otros referentes de gobiernos y organizaciones vinculados a la cooperación climática internacional.

Otro de los momentos destacados de la agenda tuvo lugar en Governors Island, con la primera edición del Governors' Climate Leadership Dialogue & Reception, organizada por Under2 Coalition junto a The New York Climate Exchange. Concebido como un diálogo cerrado para gobernadores y líderes regionales, el encuentro puso el foco en cómo sostener el liderazgo climático subnacional frente a un escenario internacional cambiante, acelerar la implementación y vincular la acción climática con prosperidad, competitividad, inversión y resiliencia. El exgobernador de Washington Jay Inslee tuvo a su cargo la apertura de una conversación que reunió a autoridades de numerosos estados y regiones, entre ellas Wade Crowfoot, secretario de Recursos Naturales de California, además de representantes de Québec, Maryland, Jalisco, Lombardía y otros gobiernos subnacionales.

De Nueva York a la próxima Semana del Clima de Rosario

La participación de la FNGA en Climate Week NYC coincidió con la preparación de la próxima edición de la Semana del Clima de Rosario, que se realizará del 12 al 16 de octubre. A pocas semanas del encuentro rosarino, la presencia de la Fundación en Nueva York volvió así a combinar dos dimensiones: seguir de cerca una agenda internacional en transformación y ampliar una red de relaciones que pueda aportar nuevas perspectivas a los debates desarrollados desde Santa Fe.

Sobre el autor:

Directora Ejecutiva del Área de Comercio Internacional Sostenible de la FNGA