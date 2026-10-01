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Puerto San Martín: un obrero cayó a un pozo de noria y lo rescataron los bomberos

El accidente sucedió esta mañana. El trabajador sufrió politraumatismos y tuvo que ser hospitalizado, pero no había perdido el conocimiento

1 de octubre 2026 · 09:38hs
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Bomberos en las tareas de rescate de un obrero en Puerto San Martín

Foto: Bomberos Zapadores

Bomberos en las tareas de rescate de un obrero en Puerto San Martín
Fueron complejas las tareas de rescate por el lugar donde cayó el trabajador

Foto: Bomberos Zapadores

Fueron complejas las tareas de rescate por el lugar donde cayó el trabajador

Un operario de una empresa cerealera de Puerto San Martín sufrió heridas de consideración al caer a un pozo de noria y tuvo que ser rescatado por bomberos de la región. El accidente sucedió alrededor de las 7.30 de este jueves en Puerto San Martín Cereales, ubicada en Juan Perón sin número.

De acuerdo con las primeras informaciones, un empleado de la planta de unos 50 años cayó por una escalera metálica hasta el primer descanso y quedó con un pie atrapado. Al lugar acudieron Bomberos Zapadores y Voluntarios de San Lorenzo.

Los rescatistas tuvieron que implementar un sistema con cuerdas y poleas para poder rescatar al trabajador. Según las fuentes fue una tarea muy ardua por la difícil posición en que había quedado la víctima.

Los voceros señalaron que el operario presentaba politraumatismos y pudo ser rescatado y conducido a un centro asistencial de la zona.

Fueron complejas las tareas de rescate por el lugar donde cayó el trabajador

Fueron complejas las tareas de rescate por el lugar donde cayó el trabajador

Tragedia laboral en Puerto San Martín

Puerto San Martín vivió otra situación compleja el martes pasado al producirse una explosión e incendio en la planta de biocombustible Albardon Bio, en avenida América y Vucetich. En ese siniestro fallecieron dos trabajadores y otros cuatro sufrieron gravísimas heridas por quemaduras.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Rubén Omar Correa, domiciliado en Puerto General San Martín, y Matías Edgardo Díaz, de Granadero Baigorria. El incidente se dio al incendiarse varios tanques de metanol.

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