Camila Perochena, la historiadora rosarina atacada por Milei: "Es agotador la declinación del debate público racional"

El celular de Perochena explotó : notificaciones de X y mensajes de WhatsApp colmaron sus notificaciones. Colegas, académicos de otras disciplinas, familias y referentes de partidos políticos se solidarizaron con ella y expresaron su apoyo , tanto en privado como en público. Pero también llegaron agravios . No sólo fueron del mandatario nacional, sino de sus seguidores y funcionarios como Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, que además de denigrar la opinión de Perochena, republicó cada tuit denostando a la rosarina.

Sin intensiones de subirse a un ring virtual, Perochena defiende el debate académico y reivindica el rol de los historiadores, que se dedican a la investigación y enseñanza de la historia. “La palabra del presidente excede el campo historiográfico y mi idea, con la respuesta que le di en Twitter, era básicamente reforzar o mostrar cuál es el rol que tienen los historiadores ”, explicó la egresada de la UNR, que decidió no enroscarse ni meterse en el barro de X ya que es “una lógica polarizada, agresiva, facciosa, donde no hay lugar para la argumentación sino para la consigna fácil y simplista”.

Evitando esa lógica que describió y un posible ida y vuelta con el presidente, Perochena respondió en la red social, aunque no puede salir del asombro: “Es excepcional que un presidente, con su rol institucional como representante del pueblo, se dedique a agraviar e insultar a ciudadanos individuales que ni siquiera tienen o tenemos un rol político partidario. Fue muy agresivo solamente porque uno piensa distinto y en mi caso, porque hice una interpretación histórica que no le parecía”.

Perochena repasa el revuelo del mundo X y reitera su preocupación por “cómo se busca acallar las ideas diferentes dentro del debate público desde un rol institucional hacia una sociedad entera que es plural en sus opiniones y en sus ideas. Milei, evidentemente, no puede soportar esa pluralidad”.

Corriéndose del centro de la escena, señaló como “agotador” este tipo de situaciones, enmarcadas en insultos, chicanas y simplicidad “para quienes apostamos a un debate público, plural y basado en argumentos e ideas”, sostuvo Perochena, y analizó: “Lo agotador es la declinación del debate público en términos más racionales y que se vuelva algo meramente emocional y agresivo. Así, cada vez es más difícil la conversación”.

En esta línea, la rosarina instó a “entrar a una conversación con una idea, pero dispuesto a recibir otras opiniones o aceptar pensamientos distintos”.

Ataque a los académicos

No es la primera vez que el presidente Javier Milei apunta contra académicos. En 2024 fue directamente contra Franco Bartolacci, rector de la UNR, o contra su par de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi. Recientemente, el historiador Gabriel Di Meglio sufrió las consecuencias de exponer su parecer en cuanto al manejo de presupuestos en los museos y fue desplazado como director del Museo Histórico Nacional.

Los insultos hacia la rosarina no están fuera de esa lógica: un discurso antiintelectual y anticientífico, “con relación a las ciencias en general y mucho más con las ciencias sociales”, sentenció Perochena.

Para la historiadora, el gobierno nacional plantea “un discurso en contra de las humanidades y del rol que tienen los cientistas sociales en el debate público”. Perochena apuesta a no bajar los brazos y revaloriza su rubro porque “ayuda a entender mejor el presente en el que estamos”.

“No sólo porque entendés cómo ese pasado se llevó al presente, sino también ves las particularidades que tiene ese presente en relación con el pasado. Qué continuidades y discontinuidades hay con el pasado”, agregó. Mirar el pasado, detalló, permite mirar el presente y analizar alternativas, desarrollar un pensamiento crítico y con la ayuda de las “pistas de la historia” se puede enfrentar mejor el presente y pensar el futuro. De todas formas, expresó, “el presidente actual tiene una diferencia cuantitativa y cualitativa en los discursos polarizantes, y los insultos personalizados desde las redes sociales son un agravante del deterioro del debate público”.

Qué sucedió entre Perochena y Milei

La historiadora rosarina Camila Perochena protagonizó un fuerte cruce con el actual director del Museo Casa Histórica de la Independencia, conocida como la Casa de Tucumán, José María Posse, sobre los usos políticos que los distintos mandatarios le dan a la fecha patria del 9 de Julio. Tras la discusión, el presidente Javier Milei apuntó en las redes sociales contra la docente e historiadora recibida en la UNR.

Perochena y Posse tuvieron una discusión sobre los usos políticos del 9 de julio el lunes pasado en LN+, en el marco de la celebración del Día de la Independencia. El debate derivó en las distintas maneras en la que el pasado es reconstruido según las posiciones ideológicas de los diversos presidentes. Allí la historiadora manifestó que, por ejemplo, el propio Milei “manipuló el pasado a su favor, como cuando dijo que fuimos potencia mundial en 1910". Su acusación desencadenó la indignación del director de la Casa de Tucumán y el enojo del mandatario en su cuenta de X.

Tras el cruce, el presidente volvió a utilizar sus redes sociales para atacar a sus opositores ideológicos. "Patética: se jacta de saber historia y arranca negando un dato base. Si llega a revisar las series de Madison le colapsará el cerebro (resulta claro que lo tiene lleno de parásitos)", escribió.

Por su parte, la historiadora no tardó en responderle: “La Argentina podía ser rica en 1910, pero eso no la convertía en potencia mundial. Los historiadores no estamos para avalar los mitos que construyen los liderazgos mesiánicos que abundan en nuestra historia”.

Quién es Camila Perochena

Nacida en la ciudad de Rosario en 1987, Camila Perochena cursó y egresó de la carrera de Historia en la UNR. A sus 38 años, es investigadora asistente de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales y Directora de la Maestría en Periodismo en la misma universidad. También es magister en Ciencia Política por la UTDT.

Es autora de "Cristina y la historia: El kirchnerismo y sus batallas por el pasado", libro que surge de su tesis de doctorado en la UBA. Es una mirada crítica a la utilización de la historia en el discurso político del kirchnerismo, más precisamente en cuanto a la figura de Cristina Fernández. Justamente, este fue el tópico que se debatió con Posse y que le valió a Perochena los insultos del presidente.

Perochena tiene artículos académicos publicados en revistas nacionales e internacionales como Historia y Memoria, Historia da historiographia y Prohistoria, entre otros. Además de investigar, también se dedica a la docencia. En la UTDT dicta tres materias: Historia de Occidente a partir de la modernidad, Política y sociedad en América Latina y Presidentes y líderes de Estados Unidos y América Latina (esta clase la brinda en inglés).

Pero el desarrollo profesional de Perochena no termina en la academia, sino que tiene un fuerte costado comunicacional, precisamente como divulgadora. En ese sentido, participa de diferentes programas y espacios mediáticos donde habla sobre historia. Por un lado, es columnista del programa televisivo "Odisea Argentina", que conduce Carlos Pagni.

También le da voz a dos podcast de La Nación: "La Banda Presidencial" y "Hay que pasar el invierno". En este mismo diario también escribe artículos relacionados a la historia.