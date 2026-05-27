El Día Nacional de la Donación de Órganos se festeja en el Monumento

En este marco, en lo que va de 2026 ya se concretaron 45 operativos en toda la provincia, de los cuales 31 se realizaron en Rosario.

Autoridades provinciales y municipales junto a la familia Trivisonno durante el acto por el Día de la Persona Donante de Òrganos en 2025. Este viernes se repetirá la convocatoria en el Monumento a la Bandera.

Familiares de donantes y referentes de la salud se encontrarán este viernes en el Monumento Nacional a la Bandera, en la previa del Día Nacional de la Donación de Órganos. Es que cada 30 de mayo se celebra esta fecha especial en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.

De esta manera, cada mes de mayo, las organizaciones que promueven la donación de órganos buscan visibilizar el tema, acercar información a la sociedad, abrazar a los pacientes trasplantados, sostener a los pacientes en lista de espera, homenajear a los médicos y equipos de trasplante y recordar a cada donante desde el amor y desde esta nueva oportunidad de vida que entrega.

"Un abrazo nos reinicia y una mano tendida nos sostiene, siempre", sostuvieron los papás de Antonella Trivisonno, la niña de 6 años de edad que murió en un accidente el 29 de agosto de 1999 en Salta y Ovidio Lagos. La tragedia representó en la actitud de su familia, un caso emblemático para promover la donación de órganos.

A lo largo del año pasado, en Santa Fe se lograron salvar más de 120 vidas con una tasa provincial que duplica la tasa nacional de trasplantes posibilitados por habitante. El martes pasado se dio inicio a la Semana Provincial de la Donación de Órganos, que comenzó con una jornada de actividades en Venado Tuerto orientadas a la formación del personal de salud, la promoción de la donación y la sensibilización. La iniciativa se enmarca en una ley que incorporó esta conmemoración durante los últimos días de mayo, con énfasis en el ámbito escolar.

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Datos de Rosario

En lo que va de 2026, se concretaron hasta la fecha 45 operativos de ablación, con los que luego se concretaron diversos implantes en el resto del país a partir de los datos y el listado de emergencia que tiene el Incucai. De este total, los dispositivos sanitarios contabilizaron 31 en Rosario.

En las últimas horas, la ministra de Salud santafesina, Silvia Ciancio, encabezó las actividades donde destacó el compromiso y el trabajo del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) para construir una sociedad donante. “Es muy valiosa la labor que se hace a lo largo de toda la provincia para promover la donación”, aseguró. “Hoy, en Venado Tuerto, además de las actividades de capacitación estamos sumando el trabajo en escuelas que es fundamental porque los niños y las niñas son replicadores de este mensaje en la comunidad”, destacó la ministra.

donación de órganos.jpg En lo que va del año se realizaron en Santa Fe 63 procesos de donación de órganos y 124 trasplantes.

A su turno, la directora del Cudaio, Cecilia Andrada destacó la importancia de “llevar por toda la provincia el mensaje de la importancia de la donación de órganos”. “Vinimos con un dispositivo repleto de actividades: de capacitación para personal de salud, de acompañamiento para los pacientes en listas de espera y personas trasplantadas. Y también de concientización para los chicos en las escuelas”, detalló Andrada.

Las actividades incluyeron la promoción de la donación de médula ósea mediante hisopado bucal; una técnica para tomar muestras, por la que Santa Fe se constituye como la primera provincia en incorporarlo como herramienta para incrementar registro de donantes de médula. Este jueves habrá un acto central en la sede local de Gobernación.

Segunda en el ranking

En 2025, Santa Fe se convirtió en la segunda provincia con más donantes de órganos y esa tendencia se viene consolidando durante el corriente año. En lo que va del 2026, la provincia ha realizado 45 operativos. La cifra indica que uno de cada ocho donantes argentinos pertenece a Santa Fe, el equivalente al 12 por ciento del total nacional.

Las estadísticas sobre trasplantes posibilitados a partir de esas ablaciones muestran una incidencia aún mayor: uno de cada siete trasplantes de órganos en Argentina en 2026 fueron con órganos santafesinos.