Central cierra el grupo: Almirón se vio obligado a cambiar y reaparece Campaz de titular

El entrenador canalla tuvo algunas bajas imprevistas para el último partido del Grupo H de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle

Jorge Almirón se vio obligado en meter mano en este Central que cierra la fase de grupo de la Libertadores.

Central se juega una parada importante en Ecuador ante Independiente del Valle por la última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores y el técnico Jorge Almirón tuvo que realizar algunas variantes obligadas para este encuentro, después de ciertas bajas que no estaban en los planes.

En total serán tres los cambios en relación al partido en el Gigante de Arroyito frente a Universidad Central . La base la mantendrá, pero no estaba en los planes que algunos futbolistas se quedaran afuera.

Una de las ausencias más importantes es la de Alejo Veliz , quien estaba para viajar, pero a último momento el club informó una sobrecarga en el isquiotibial, por lo que el centrodelantero finalmente no pudo subirse al avión. Ese puesto recaerá en Enzo Copetti , quien fue titular en el último partido. Quien se mete entre los once es el colombiano Jaminton Campaz .

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El que sigue es Julián Fernández, de quien se dudaba sobre su continuidad. El extremo zurdo viene de ser figura en el partido contra los venezolanos.

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Copetti Enzo Copetti será la referencia de área que tendrá Central en Quito ante Independiente del Valle. Marcelo Bustamante / La Capital

En la zaga central

Hay novedades también en la zaga central, donde Gastón Ávila tampoco viajó, por lo que Ignacio Ovando ocupará su lugar, junto a Facundo Mallo. Carlos Quintana pudo haber sido una opción, pero el Pelado se quedó en Rosario.

La baja que sí estaba cantada era la de Agustín Sández por acumulación de amarillas. El lateral izquierdo será ocupado por Alexis Soto.

Los once del Canalla

De esta forma, el equipo que Almirón pondrá en cancha para enfrentar a Independiente del Valle es con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Alexis Soto; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.