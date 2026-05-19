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Asociación Rosarina de Fútbol: con el doctor Papalardo, Provincial bajó a Adiur y es el nuevo líder de la A

La historia de Sergio Papalardo, debió dejar el fútbol jugando en Tiro Federal ante Newell’s, siguió abogacía, se graduó y es el DT del Rojo en Rosarina

19 de mayo 2026 · 06:10hs
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Asociación Rosarina de Fútbol. El Rojo del Parque Independencia llegó a la cima de torneo de la mano del técnico y abogado Sergio Papalardo al vencer al Naranja en el Viaducto.

Asociación Rosarina de Fútbol. El Rojo del Parque Independencia llegó a la cima de torneo de la mano del técnico y abogado Sergio Papalardo al vencer al Naranja en el Viaducto.
De profesión abogado. El doctor junto a su pareja María Victoria

De profesión abogado. El doctor junto a su pareja María Victoria
El DT: Sergio Daniel Papalardo dirige la primera del Rojo en la A de la Rosarina

El DT: Sergio Daniel Papalardo dirige la primera del Rojo en la A de la Rosarina
El defensor de los tirolenses. Sergio Papalardo jugó en la entidad de barrio Ludueña.    

El defensor de los tirolenses. Sergio Papalardo jugó en la entidad de barrio Ludueña.  

  
El defensor de los tirolenses. Sergio Papalardo jugó en la entidad de barrio Ludueña. 

El defensor de los tirolenses. Sergio Papalardo jugó en la entidad de barrio Ludueña.  

Provincial se subió a lo más alto de la tabla de posiciones en el círculo superior de la Primera A de la Asociación Rosarina de Fútbol. El Rojo venció a Adiur en el Viaducto por 2 a 1 y de esta manera le arrebató la punta, disputada la 9ª fecha de la Copa Juegos Odesur 2026.

La nota de la jornada la dio el DT Daniel Papalardo, quien tomó las riendas del primer equipo hace dos jornadas y venció a su ex club a domicilio.

El entrenador, con sus 34 años, es un trotamundos en el fútbol local y nacional. Jugó en Tiro Federal en la B Nacional, después incursionó en la dirección técnica y en el 2018 se graduó como abogado.

DT de Provincial 2026
El DT: Sergio Daniel Papalardo dirige la primera del Rojo en la A de la Rosarina

El DT: Sergio Daniel Papalardo dirige la primera del Rojo en la A de la Rosarina

Papalardo y su alegría por Provincial

“Siento una alegría bárbara por el momento que está atravesando Provincial. Agarré el primer equipo y en estos dos partidos le ganamos a Unión de Álvarez (3-1) y Adiur (2-1) en un terreno muy difícil”, dijo el DT del Rojo.

>>Leer más: Argentino y Central Córdoba no se lastimaron pero jugaron un clásico donde pasó de todo menos el gol

En el arranque del campeonato, la primera jugó sus primeros cuatro partidos bajo la conducción de Lucas Toledo, que dejó el cargo para sumarse a una experiencia laboral en Chile. Después Lionel Sonvico tomó el mando y dirigió tres fechas. “Luego me sumé a un grupo que estaba armado para continuar el trabajo que inició un amigo y pude dirigí las fechas siguientes. Lo bueno fue que conocía a la mayoría de los jugadores, eso favoreció la adaptación por los cambios que sucedieron”, confió el nuevo técnico.

El cuerpo técnico del Rojo

Ahora el cuerpo técnico está integrado por Lucas Crer como preparador físico y Lionel Sonvico continúa como asistente. “Se formó un gran plantel para afrontar el resto del torneo en Rosarina. El año comenzó de la mejor manera, en enero me fui a trabajar de asistente a la Serie B de Ecuador y volví al país en los últimos días de abril”, detalló el flamante técnico y abogado Daniel Papalardo, puntero con Provincial en la Primera A.

Inferiores y primera en Tiro Federal

“En Tiro Federal disfruté mucho el proceso. Tuve la fortuna de atravesar el camino de inferiores de AFA desde la séptima hasta debutar con 18 años en primera jugando en la B Nacional. Aún conservo amistad con mis compañeros. Fueron tiempo felices. Opaca el final como jugador porque sufrí una hemorragia interna del bazo, por un choque jugando en la local en Bella Vista enfrentando a Newell’s. La pasé mal durante el tiempo de internación y el proceso de recuperación. Cosas que pueden suceder en el deporte. Después inicié la carrera de abogacía, el mismo año que sufrí la lesión y me recibí el 24 de septiembre del 2018. Al día de hoy comparto trabajo con mi socio, el doctor Joaquín Baigorria y convivo con ambas profesiones”.

Dt provincial 2
De profesión abogado. El doctor junto a su pareja María Victoria

De profesión abogado. El doctor junto a su pareja María Victoria

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Como entrenador

“Mis primeros pasos como entrenador fueron en Adiur luego de haber jugado un año en la primera local. Adiur es un lugar importante donde conocí buena gente y muy preparada. Aprendí mucho. Comencé dando una mano en sexta división (categoría 98) y logramos el campeonato en cancha de Newell’s. El director técnico era Marcelo Raya, el preparador físico Fabián Pampaleone y el asistente Guillermo Formica. El coordinador era Gerardo Ameli. Estoy agradecido a todos ellos por el conocimiento brindado y la amabilidad por dejarme participar”, afirmó.

“Al año siguiente, en el 2016, surgió la posibilidad de dirigir la primera y en ese entonces tenía apenas 25 años. El club me dio la oportunidad y la confianza de estar al frente de una primera. El coordinador era Ariel García. Disfruté mucho del proceso y trabajé junto a dos grandes amigos: Lucas Javier Toledo y Fabián Pampaleone. Fabián fue como un guía que nos ayudó mucho para dar nuestros primeros pasos. Gracias a esa experiencia tuve la posibilidad de emigrar a Newell’s, donde trabajé en 2017 y 2018 como DT. Aquellos años fueron de lo más felices y de mucho crecimiento”.

Dt en Tiro Federal
El defensor de los tirolenses. Sergio Papalardo jugó en la entidad de barrio Ludueña.

El defensor de los tirolenses. Sergio Papalardo jugó en la entidad de barrio Ludueña.

La amistad con el Ruso Moscetta

“Al año siguiente, Daniel Moscetta me ofreció trabajar en Central Córdoba, en la sexta división con un gran grupo de jugadores, de la categoría 2001/2. Estoy agradecido por el espacio y las enseñanzas que me dio el Ruso, a quien hoy lo considero un amigo”, siguió.

Recorrido en varios clubes

“Luego de estas experiencias, comencé a trabajar de asistente en el fútbol profesional: Federal A (Sansinena) y (Estudiantes de Río Cuarto), Club General Caballero (primera de Paraguay y Copa Sudamericana), B Nacional (Almagro) y primera de Georgia (club Dila Gori)”, describió. “En el 2025 tuve la suerte de coordinar el fútbol masculino federado en Provincial junto a Fabián Pampaleone, Daniel Moscetta y Carlos Picerni”.

Por último se refirió al choque ante Adiur. “Fueron sensaciones encontradas. Se dio un partido muy disputado y parejo. Adiur tiene un gran equipo y un buen entrenador. Competimos con valor y nos enfocamos en el juego. Contento por el desempeño, el resultado y por los chicos que hacen un esfuerzo muy grande para representar a Provincial de la mejor manera. Ojalá nos sirva para seguir creciendo, trabajando con humildad y serenidad para lo que viene”. cerró el doctor.

Daniel Papalardo
El defensor de los tirolenses. Sergio Papalardo jugó en la entidad de barrio Ludueña.

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