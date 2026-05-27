Los hinchas de Central una vez más desafiaron las distancias y armaron su propia fiesta en Ecuador

Un nutrido grupo de hinchas del Canalla se hicieron presentes en el estadio Banco Guayaquil para acompañar al equipo de Jorge Almirón

Los hinchas de Central se hicieron notar en el estadio de Independiente del Valle.

Es una verdad reconocida que la Copa Libertadores genera una expectativa enorme. No sólo para los jugadores, dirigentes y cuerpos técnicos, sino también para los hinchas. Que lo digan esos simpatizantes de Central que una vez más desafiaron la distancia y marcaron presencia. Esta vez en Ecuador .

Un nutrido grupo de hinchas canallas dio el presente en el Estadio Guayaquil , ubicado en las afueras de la ciudad de Quito, donde Independiente del Valle hace de local.

Primero fue Paraguay, después Venezuela y ahora Ecuador. Sí, para esos hinchas los más de 5.500 kilómetros que separan a Rosario de Quito no fueron impedimento para acompañar al equipo de Jorge Almirón.

Ya en la tarde-noche del martes aparecieron los primeros hinchas canallas en Quito. Estuvieron presentes en el hotel donde se alojó el plantel canalla, a metros nada más del aeropuerto.

Allí desplegaron un verdadero colorido, con banderas, fuego artificiales, globos y humo de colores. El resto llegó ya este mismo miércoles, horas antes del horario del partido.

Es más, hubo un grupo importante que tuvo algún inconvenientes para adquirir la entrada correspondiente, pero finalmente todos pudieron acceder al estadio Banco Guayaquil.

Todos los hinchas canallas fueron alojados en la tribuna este, donde todas son plateas. Desde allí apoyaron al equipo desde el momento en que los jugadores ingresaron a realiza los movimientos precompetitivos hasta el final del encuentro.