La historiadora rosarina agraviada por Milei no se calla: ahora tuvo que cruzar a un diputado libertario

El diputado oficialista Fernando Iglesias atacó a la historiadora rosarina Camila Perochena y la tildó de "impresentable" y "vende humo" y ella no dudó en responder. Los insultos, efectuados en redes sociales por el legislador, fueron a partir de un programa realizado en LN+ donde participa regularmente la docente e investigadora. En esta oportunidad, se estaba abordando la evolución del PBI argentino durante todo el siglo XX en comparación con las potencias europeas y los países latinoamericanos.

La curva del PBI argentino arrancó unida a la de los países europeos y, con el transcurso de los años, se fue separando y acercándose a la línea de las naciones latinoamericanas. Francisco Olivera, quien estaba a cargo del programa, no tardó en chicanear. "Ahí se ve que en 1945 se empezó a despegar de Europa ", dijo el conductor haciendo alusión a la fecha en la que se considera fundacional del peronismo. Por su parte, los historiadores dieron sus distintas opiniones sobre cómo analizar el cuadro.

"Extraordinaria la revolcada que les pegó Francisco Olivera a los impresentables vendedores de humo Camila Perochena y Roy Hora. La pregunta era 'Cuándo fue que se jodió la Argentina' y llevaron este gráfico. Cualquier historiador no profesional o persona con dos neuronas contestaría 'A mediados de los 40, con el peronismo, cuando abandonamos el grupo de los países más ricos del mundo y nos latinoamericanizamos', menos nuestras dos lumbreras', escribió en la red social X el diputado oficialista Fernando Iglesias tras ver el programa.

Gxj8ES0WUAA8RN6

"¿Cuándo se jodió la Argentina? 'No quiero ser gorila, pero me parece que fue en 1945' mandó Francisco Olivera y la Peronchena y el amigo Hora casi se desmayan. Y si se mira un poco más el gráfico, los otros dos puntos de inflexión negativos se producen en los primeros 70 (tercer gobierno de Perón y Rodrigazo) y apenas los Kirchner se degluten todos los stocks y los superávits que había dejado el ajustazo de Duhalde. Pero para Camila Perochena, Roy Hora y los historiadores académicos y profesionales la matemática es una opinión. Estudien", continuó el legislador.

La respuesta de la historiadora no tardó en llegar. "Qué bueno que supiste apreciar el cuadro Fernando, lo pusimos para no perderte como televidente. Y de paso te damos letra para que puedas seguir mendigando un lugar en las listas de octubre, fuerza que por ahí te da resultado", lanzó la investigadora haciendo referencia a las próximas elecciones porteñas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camiperochena/status/1952704927471399163?t=_32i7AOWJBc-5QAcjenc3w&s=08&partner=&hide_thread=false Qué bueno que supiste apreciar el cuadro Fernando, lo pusimos para no perderte como televidente. Y de paso te damos letra para que puedas seguir mendigando un lugar en las listas de octubre, fuerza que por ahí te da resultado. — Camila Perochena (@camiperochena) August 5, 2025

El cruce con Posse y Milei

Hace un mes, la historiadora rosarina Camila Perochena protagonizó un fuerte cruce con el actual director de la Casa de Tucumán, José María Posse, sobre los usos políticos que los distintos mandatarios le dan a la fecha patria del 9 de Julio. Tras la discusión, el presidente Javier Milei apuntó en las redes sociales contra la docente e historiadora recibida en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Perochena y Posse tuvieron una discusión sobre los usos políticos del 9 de julio el lunes pasado en LN+, en el marco de la celebración del Día de la Independencia. El debate derivó en las distintas maneras en la que el pasado es reconstruido según las posiciones ideológicas de los diversos presidentes. Allí la historiadora manifestó que, por ejemplo, el propio Milei “manipuló el pasado a su favor, como cuando dijo que fuimos potencia mundial en 1910". Su acusación desencadenó la indignación del director de la Casa de Tucumán y el enojo del mandatario en su cuenta de X.

Tras el cruce, el presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para atacar a sus opositores ideológicos. "Patética: se jacta de saber historia y arranca negando un dato base. Si llega a revisar las series de Madison le colapsará el cerebro (resulta claro que lo tiene lleno de parásitos)", escribió.

Por su parte, la historiadora no tardó en responderle. “La Argentina podía ser rica en 1910, pero eso no la convertía en potencia mundial. Los historiadores no estamos para avalar los mitos que construyen los liderazgos mesiánicos que abundan en nuestra historia”.