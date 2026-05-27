El Cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita guiada nocturna

La actividad se desarrollará este viernes por la noche con entrada es gratuita y con cupos limitados

Este viernes el cementerio El Salvador abre una vez más sus puertas para una visita guiada por la noche.

La M unicipalidad de Rosario invita a participar de una nueva visita guiada al Cementerio El Salvador . Ahora bien, no se trata de cualquier tipo de recorrido, sino que esta vez la propuesta será nocturna y permitirá recorrer uno de los espacios patrimoniales más significativos de la ciudad poniendo en valor sus monumentos y rescatando las expresiones arquitectónicas, históricas y artísticas que lo atraviesan.

La actividad será este viernes 29 de abril a partir de las 21 en Ovidio Lagos 1840. La entrada es gratuita y contará con cupos limitados. Las personas interesadas en participar deberán completar previamente un formulario de inscripción disponible en rosario.gob.ar. Además, se solicita asistir con linterna y colaborar con un alimento no perecedero.

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El cementerio El Salvador está inspirado en los cementerios monumentales del siglo XIX y como tal, alberga entre sus calles esculturas, plazas de mármol y construcciones de hierro muy características de la época. Podrán recorrer allí piezas de arte, así como también recorrer las tumbas de personajes ilustres de Rosario.

El cementerio es un patrimonio histórico, artístico y cultural, que convoca una vez más al público a adentrarse en vivencias pasadas que siguen vivas a través de los relatos y de los objetos y construcciones tangibles. El objetivo de esta iniciativa es poner en valor el lugar, al tiempo que realzar la historia y cultura local, manteniendo la esencia de Rosario.

Además de un museo al aire libre, el cementerio El Salvador es, con sus 5 hectáreas de extensión, un espejo de Rosario en sus diferentes épocas, que guarda en su arquitectura huellas del pasado y del presente de la ciudad.

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