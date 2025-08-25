La Capital | La Ciudad | Rosario

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

Eva-Maria Neher mantendrá esta semana encuentros con docentes y directores en el XLAB Rosario, un laboratorio experimental para las escuelas secundarias

25 de agosto 2025 · 10:08hs
La bioquímica Eva-Maria Neher estará a fines de agosto en Rosario.

La bioquímica Eva-Maria Neher estará a fines de agosto en Rosario.

Con la premisa de que los chicos hagan ciencia "con sus propias manos", la investigadora alemana Eva-Maria Neher, directora del Xlab Göttingen, estará en Rosario los días 27 y 28 de agosto. Su agenda incluye reuniones con docentes, directores de escuelas y funcionarios del Ministerio de Educación de Santa Fe.

El Xlab es un laboratorio experimental que propone a estudiantes de secundaria hacer ciencia con sus propias manos. El Xlab original, fundado en el año 2000 en Göttingen, recibe anualmente a unos 2 mil estudiantes alemanes del nivel medio y a muchos otros que llegan cada verano desde otros países europeos.

Pero gracias a un trabajo de cooperación e intercambio entre Rosario y Alemania a través del Instituto Max Planck, la experiencia del Xlab Göttingen comenzó a replicarse en Rosario en 2020, dentro de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Desde 2024 las actividades del Xlab Rosario cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación de Santa Fe.

Embed

Visita internacional

En función del impacto generado por las actividades del Xlab Rosario en docentes y chicos del secundario, la investigadora alemana Eva-Maria Neher, directora del XLAB Göttingen, visitará la ciudad de Rosario el miércoles 27 y jueves 28 de agosto.

Además de mantener encuentros con docentes y directores de escuela, se reunirá con referentes del sistema científico local. También estará en el Polo Educativo de General Lagos.

Bioquímica de formación, Neher es la creadora del concepto del laboratorio experimental para jóvenes. Desarrolló su carrera científica como bioquímica en el Instituto Max Planck de Química Biofísica y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Götingen. Su labor fue reconocida con varios premios, incluyendo la Medalla Alexander von Humboldt en 2024.

Durante su visita a la Argentina, también tendrá encuentros con representantes de distintas universidades y funcionarios de otras provincias, con la intención de replicar el modelo de Xlab Rosario en otros lugares.

Eva-Maria Neher (2)

De qué se trata XLab Rosario

El concepto del Xlab es un laboratorio experimental donde los estudiantes de nivel secundario pueden conocer y desarrollarse en el mundo de la ciencia. Allí los adolescentes realizan experiencias en áreas de ciencias biológicas, naturales y de la salud, diseñadas por científicos calificados. El objetivo es incentivar el interés por la ciencia, proporcionándoles atención especializada para el desarrollo de sus habilidades en laboratorios equipados.

"La idea es que los estudiantes secundarios tengan una aproximación diferente de la enseñanza de la ciencia y que trabajen como investigadores en un laboratorio equipado para eso", dijo a La Capital Laura Sirocco, directora de Xlab Rosario, que funciona en el Instituto Max Planck de la Ciudad Universitaria de Rosario (La Siberia).

La propuesta del Xlab Rosario apunta a que los estudiantes tienen la oportunidad de realizar experimentos y de trabajar en estrecha colaboración con los científicos durante varias jornadas, haciendo uso de la infraestructura tecnológica de la que dispone el laboratorio experimental. Cada año participan unos 1500 chicos y chicas de escuelas secundarias de Rosario y la región, en grupos reducidos que permiten un mayor disfrute de la actividad.

"Con esta propuesta promovemos un acercamiento distinto a la ciencia y notamos que tanto estudiantes como docentes se van entusiasmados, porque hacen cosas con probetas, pipetas o microscopios que a lo mejor no tienen en la escuela", resumió Sirocco.

Noticias relacionadas
viajaban a rosario para ver el clasico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camion

Viajaban a Rosario para ver el clásico: padre y dos hijos murieron tras chocar con un camión

La luminaria led crece en Rosario

Sistema de iluminación inteligente: el 84% de Rosario ya cuenta con luces led

un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clasico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Parque de la Cabecera. El concurso convocó a arquitectos de todo el país y premió proyectos innovadores para la ribera del Paraná.

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Lo último

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Independiente identificó a 25 delincuentes que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Justicia federal condenó a 6 años de cárcel al hombre sindicado líder de una banda. También fueron condenados otros tres miembros
Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Ovación
Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga
Ovación

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Di María en el clásico

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Policiales
Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

La Ciudad
Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia con sus propias manos

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Francos sobre las presuntas coimas: Esto tiene que ver con el período preelectoral
Política

Francos sobre las presuntas coimas: "Esto tiene que ver con el período preelectoral"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
Política

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito