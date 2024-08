Viruela del mono: tres laboratorios rosarinos ya procesan muestras

Viruela del mono: confirman que el marinero del buque cerealero no tiene el virus

Aunque no hay indicios de que la viruela del mono pueda generar una pandemia como la del Covid, ya que no se transmite por el aire sino por contacto estrecho (especialmente relaciones íntimas) con una persona enferma, la vigilancia se elevó en todos los países y ciudades importantes del mundo. Rosario no quedó al margen.

De julio a diciembre de 2022, cuando la OMS emitió la primera emergencia sanitaria mundial por la enfermedad, se confirmaron 15 diagnósticos en pacientes rosarinos. En 2023 no hubo casos y ya son dos en 2024.

¿Cómo se contagiaron? La mayoría había viajado en las semanas previas a Europa o Estados Unidos y habían estado en contacto con personas de esos países. Entre los que no habían salido de Rosario se determinó que habían tenido contacto con otras personas que sí habían viajado.

Esta enfermedad se transmite por contacto directo de una persona con otra que tenga el virus (si está en los primeros días puede no tener síntomas). No es como el Covid que se contagia por aerosoles (toser, estornudar, hablar).

Hay una mayor cantidad de diagnósticos en varones que tienen sexo con varones pero se da también en mujeres y en la población pediátrica, ya que es suficiente tocar alguna de las llagas para infectarse.

Esta semana, la posibilidad de que estuvieran infectados varios tripulantes de un buque anclado frente a San Lorenzo puso en marcha los protocolos en Rosario. Los casos estudiados dieron negativo. Uno de los viajeros tenía varicela y el otro una enfermedad con síntomas similares, pero ninguno era mpox.

Cómo actuar ante un caso sospechoso

De acuerdo al protocolo determinado por la OMS la definición de caso sospechoso de viruela símica o viruela del mono se da cuando es clínicamente compatible con esta enfermedad: quien presente fiebre, malestar general y erupciones en la piel. Se le debe ofrecer a la persona la posibilidad de someterse a pruebas diagnósticas, sea atendido en un hospital público o centro privado. Todos los casos deben ser informados al sistema público.

"La decisión de realizar pruebas debe basarse en factores clínicos y epidemiológicos e ir unida a una evaluación de la probabilidad de infección y el riesgo de propagación. Dado que la erupción que aparece en la viruela símica puede asemejarse a la de otras dolencias infecciosas, es difícil distinguir esta enfermedad basándose únicamente en la presentación clínica. De ahí la importancia de considerar otras posibles causas de lesiones cutáneas aisladas o de erupción diseminada, como el virus varicela-zóster (varicela), el virus del sarampión, el virus del herpes simple, sífilis o sarna", detalla el protocolo.