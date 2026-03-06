Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Serán 58 los pilotos que correrán la segunda del año del Turismo Carretera en Viedma. Cuadro de situación, sobre todo de pilotos y equipos santafesinos

Jonatan Castellano y la Dodge del Galarza Racing de Acebal que llegó 3º en El Calafate. Ahora en Viedma, va por más en este Turismo Carretera 2026.

El Turismo Carretera llega a Viedma para la 2ª fecha, con novedades luego del estreno en El Calafa te, como por ejemplo que uno de los integrantes del podio le dijo adiós al automovilismo. Además, récord de inscriptos y el panorama de equipos y pilotos zonales también, que genera expectativas.

Este sábado será el turno de entrenamientos y clasificación, tanto del TC como el TC Pista, y toda la actividad se verá por Canal 9.

El inicio de esta nueva era del TC, con dos marcas incorporadas como BMW y Mercedes Benz (en manos esta última del Maquin Parts de Venado Tuerto ), trajo un sinfín de detalles, como que Julián Santero logró una contundente victoria con BMW, pero luego le sacaron el triunfo porque el motor no dio la relación de compresión.

Pero las polémicas empezaron en el sábado de la clasificación, donde los nuevos encargados del cronometraje de la categoría denunciaron un hackeo justo en medio del grupo de los autos de punta. Lo que llevó a que varios de punta sufrieran las consecuencias, entre ellas el campeón Agustín Canapino que irá por la revancha en Viedma.

Tras la exclusión de Santero, el que heredó el triunfo fue el debutante Nicolás Moscardini. El sábado hizo su primera pole beneficiado por esa situación, pero el domingo mostró que no fue tan casual.

Todo el Martínez Competición de Paraná festejó, porque además fue segundo el hijo del Gurí, Agustín Martínez. Sin embargo, la sorpresa total llegó antes de correr en Viedma cuando anunció que dejaba de ser piloto profesional.

¿Y cómo está la bota?

En cuanto a equipos y pilotos de la región, el RUS Med Team se fue con muy buena sensaciones de El Calafate, ya que ganó su primera serie en el TC con Juan Bautista De Benedictis. Pero además Tobías Martínez fue 4º y Josito Di Palma 11º. Solo el rosarino Thomas Ricciardi penó con la caja en su debut y abandonó.

El parejense Facundo Ardusso tuvo un mal estreno, con un Camaro armado a último momento y espera que en Viedma, donde ganó en tres ocasiones pueda encontrar un camino perdido hace rato.

El de Reconquista Gaspard Chansard, que correrá su segunda carrera, y el de Villa Minetti Ignacio Faín serán los otros santafesinos en pista y ambos buscarán redimirse del abandono. Y el Galarza Racing de Acebal tendrá a Jonatan Castellano, que 3º en el debut, y al pibito Marco Dianda, que terminó 18º en su debut.

En tanto, el SAP Team con base en Rosario, espera ver la bandera a cuadros con el debutante Joaquín Ochoa. Su hermano Benjamín conducirá en el TC Pista la Dodge GTX que correrá por última vez en la categoría.

Habrá que ver si no se repiten los problemas de cronometraje y si la ACTC informa los tiempos en vivo como es debido, algo que no pasó en Viedma. Y habrá 58 pilotos, demasiados, dos más que en El Calafate, con los retornos de los arrecifeños Nicolás Trosset y Norberto Fontana, además de Lucas Carabajal.

A todas luces parece un despropósito, por la cantidad de pace car que se generan y más porque el TC Pista quedó hiper reducido esta temporada. Viedma dará nuevas consideraciones al respecto.