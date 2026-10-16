UNR: el anfiteatro central de la Facultad de Medicina vuelve a llamarse Constantino Razzetti

El espacio de la Universidad Nacional de Rosario recupera el nombre del médico asesinado por la Triple A en Rosario hace 53 años

Constantino Razzetti. El bioquímico asesinado por la Triple A fue reconocido este mediodía en la Facultad de Medicina.

El anfiteatro central de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario recupera este viernes al mediodía el nombre del doctor Constantino Razzetti, docente de esa casa de estudios que fuera asesinado en Rosario por un comando de la Triple A el 14 de octubre de 1973.

El acto cultural en homenaje a Constantino Razzetti busca "honrar su memoria, su compromiso militante y sus aportes a la ciencia, la salud, la educación pública y la comunidad de Rosario”, según expresó la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Medicina.

El bioquímico y vicepresidente del Banco Municipal de Rosario Constantino Razzetti era uno de los principales dirigentes del peronismo santafesino, que fue asesinado por un grupo de custodios del Sindicato de la Carne cuando llegaba con su familia a su casa de San Lorenzo 2674.

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Luego de 53 años, el crimen de Razzetti aún permance impune en la Justicia Federal de Rosario y su hijo Carlos Razzetti presentó ahora una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debe contestar el pedido, que ya tiene vencidos todos los plazos procesales.