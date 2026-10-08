Feria del Libro: UNR Editora presentará nuevos títulos en la Feria

El sello de la Universidad Nacional de Rosario dará a conocer siete nuevos libros de sus distintas colecciones en el marco de la Feria

Se viene una nueva Feria del Libro de Rosario. El evento tendrá lugar desde este jueves 8 hasta el domingo 18 de octubre en el Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). En ese marco, UNR Editora presentará siete nuevos títulos en diversas charlas y presentaciones.

Además, el sello editorial de la Universidad de Rosario contará como siempre con un stand propio en la Feria, donde estará disponible todo el catálogo. Este año, estará ubicado en el ingreso de la carpa exterior.

La presencia de UNR Editora en el evento literario comenzará el viernes 11, a las 19, con la presentación de “Partir es partirse”, el volumen de poesía reunida de Rocío Muñoz Vergara. El libro reúne los libros “Tacuarita (Espiral Calipso, 2009; también con edición en Sevilla: Kalima, 2015), “Lengua de serpiente” (Danke, 2017) y “Palimpsesto” (Proyecto Exuberancia, 2018) de la autora, quien estará presente en la actividad, acompañada por Ezequiel Hazan y Maia Ferro.

El lunes 12, a las 17, tendrá lugar la presentación conjunta de los libros “Llovía” de Marcelo Britos y “Un caballo rojo”, de Santiago Beretta. Los autores rosarinos conversarán con la periodista Lucía Rodríguez sobre sus recientes obras.

Las actividades continúan el miércoles 14, a las 18, donde María Laura Monetta compartirá su trabajo “Dislocados: neobarroco y contracultura en Copi y Perlongher”, en diálogo con Andrea Ocampo y Sandra Valdettaro.

El jueves 15, también a las 18, Sonia Scarabelli, Roberto García y Julia Sabena presentan uno de las grandes producciones de UNR Editora este año. Se trata de “Héctor Pícoli. Poesía reunida y textos programáticos”, un volumen de casi 600 páginas que recopila la prolífica obra del escritor rosarino.

Este título, editado junto a Editorial Municipal de Rosario y Serapis, contiene cincuenta años de la labor consecuente y rigurosa de Piccoli en torno a la palabra poética. Incluye todos sus libros publicados y una parte sustancial de su poesía inédita, los textos programáticos “Manifiesto fractal” (2002), “Para una reflexión histórica sobre la metáfora” (2003) y “Concepto de poesía” (2011), una selección de sus aforismos inéditos y las entrevistas que le realizaron Osvaldo Aguirre, Martín Prieto, Reynaldo Jiménez e Ignacio Vázquez, entre otros textos.

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Finalmente, el viernes 16, el sello universitario tendrá presencia doble en la Feria para cerrar su participación en la edición 2026. Primero, a las 17, se presentará “Lazos de confianza” de Celso Amorim, con las intervenciones de Franco Bartolacci, Cintia Pinillos y Anabella Busso.

Luego, a las 19, Nicolás Manzi, Beatriz Vignoli y Osvaldo Aguirre hablarán sobre “La ley de la memoria”, la única novela del fallecido autor rosarino Jorge Barquero. Este escritor encierra una historia personal fascinante: “Entre otras ocupaciones, Barquero estudió medicina, vendió whisky importado, intentó fabricar pelotas de fútbol, fue cuervo –’como se llama al que compra oro y lo vende enseguida’– y joyero”, anticipa el volumen.

A veintisiete años de su primera edición, UNR Editora trae al presente esta extraordinaria novela de corte autobiográfico. Con ella recupera la voz de un autor que comenzó a escribir en una celda de la cárcel de Coronda y se convirtió en una “revelación del policial argentino”.