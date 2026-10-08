La Capital | Zoom | Feria del Libro

Feria del Libro: UNR Editora presentará nuevos títulos en la Feria

El sello de la Universidad Nacional de Rosario dará a conocer siete nuevos libros de sus distintas colecciones en el marco de la Feria

8 de octubre 2026 · 11:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
UNR Editora anticipa una amplia presencia en la nueva edición de la Feria del Libro Rosario

UNR Editora anticipa una amplia presencia en la nueva edición de la Feria del Libro Rosario

Se viene una nueva Feria del Libro de Rosario. El evento tendrá lugar desde este jueves 8 hasta el domingo 18 de octubre en el Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). En ese marco, UNR Editora presentará siete nuevos títulos en diversas charlas y presentaciones.

Además, el sello editorial de la Universidad de Rosario contará como siempre con un stand propio en la Feria, donde estará disponible todo el catálogo. Este año, estará ubicado en el ingreso de la carpa exterior.

>> Leer más: Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día

Todas las presentaciones de UNR Editora en la Feria del Libro

La presencia de UNR Editora en el evento literario comenzará el viernes 11, a las 19, con la presentación de “Partir es partirse”, el volumen de poesía reunida de Rocío Muñoz Vergara. El libro reúne los libros “Tacuarita (Espiral Calipso, 2009; también con edición en Sevilla: Kalima, 2015), “Lengua de serpiente” (Danke, 2017) y “Palimpsesto” (Proyecto Exuberancia, 2018) de la autora, quien estará presente en la actividad, acompañada por Ezequiel Hazan y Maia Ferro.

El lunes 12, a las 17, tendrá lugar la presentación conjunta de los libros “Llovía” de Marcelo Britos y “Un caballo rojo”, de Santiago Beretta. Los autores rosarinos conversarán con la periodista Lucía Rodríguez sobre sus recientes obras.

Las actividades continúan el miércoles 14, a las 18, donde María Laura Monetta compartirá su trabajo “Dislocados: neobarroco y contracultura en Copi y Perlongher”, en diálogo con Andrea Ocampo y Sandra Valdettaro.

El jueves 15, también a las 18, Sonia Scarabelli, Roberto García y Julia Sabena presentan uno de las grandes producciones de UNR Editora este año. Se trata de “Héctor Pícoli. Poesía reunida y textos programáticos”, un volumen de casi 600 páginas que recopila la prolífica obra del escritor rosarino.

Este título, editado junto a Editorial Municipal de Rosario y Serapis, contiene cincuenta años de la labor consecuente y rigurosa de Piccoli en torno a la palabra poética. Incluye todos sus libros publicados y una parte sustancial de su poesía inédita, los textos programáticos “Manifiesto fractal” (2002), “Para una reflexión histórica sobre la metáfora” (2003) y “Concepto de poesía” (2011), una selección de sus aforismos inéditos y las entrevistas que le realizaron Osvaldo Aguirre, Martín Prieto, Reynaldo Jiménez e Ignacio Vázquez, entre otros textos.

>> Leer más: Con destacadas figuras de la cultura, arranca una nueva edición de la Feria del Libro

Finalmente, el viernes 16, el sello universitario tendrá presencia doble en la Feria para cerrar su participación en la edición 2026. Primero, a las 17, se presentará “Lazos de confianza” de Celso Amorim, con las intervenciones de Franco Bartolacci, Cintia Pinillos y Anabella Busso.

Luego, a las 19, Nicolás Manzi, Beatriz Vignoli y Osvaldo Aguirre hablarán sobre “La ley de la memoria”, la única novela del fallecido autor rosarino Jorge Barquero. Este escritor encierra una historia personal fascinante: “Entre otras ocupaciones, Barquero estudió medicina, vendió whisky importado, intentó fabricar pelotas de fútbol, fue cuervo –’como se llama al que compra oro y lo vende enseguida’– y joyero”, anticipa el volumen.

A veintisiete años de su primera edición, UNR Editora trae al presente esta extraordinaria novela de corte autobiográfico. Con ella recupera la voz de un autor que comenzó a escribir en una celda de la cárcel de Coronda y se convirtió en una “revelación del policial argentino”.

Noticias relacionadas
La investigadora será protagonista del acto inaugural de la Feria del Libro

Feria del Libro de Rosario: Marcela Ternavasio dará el discurso de apertura

Se viene la Feria del Libro y ya se puede gestionar el QR de acceso para ingresar todos los días

Feria del Libro 2026: ya se puede conseguir el QR para ingresar todos los días

Lady Violet será la protagonista de la nueva serie del universo Bridgerton que anunció Netflix

Netflix expande el universo de "Bridgerton" con una nueva serie

La banda alemana Die Toten Hosen dio su último recital en Rosario: el emotivo mensaje despedida

Die Toten Hosen se despidió de Rosario: un paseo por Oroño y la visita de 500 alemanes

Ver comentarios

Las más leídas

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Lo último

Netflix expande el universo de Bridgerton con una nueva serie

Netflix expande el universo de "Bridgerton" con una nueva serie

Perdí el amor por el fútbol argentino: la crítica de Tagliafico a la Liga Profesional

"Perdí el amor por el fútbol argentino": la crítica de Tagliafico a la Liga Profesional

La queja del DT de Benín: Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi

La queja del DT de Benín: "Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi"

Cayó un árbol sobre dos casas humildes en Villa Banana: dos niños hospitalizados

Sucedió este jueves en Valparaíso al 2700. Una mujer y tres criaturas quedaron atrapadas por los escombros y fueron rescatadas por los vecinos.

Cayó un árbol sobre dos casas humildes en Villa Banana: dos niños hospitalizados
El río Paraná subió 74 centímetros en un mes en Rosario y anticipan otra crecida
La Ciudad

El río Paraná subió 74 centímetros en un mes en Rosario y anticipan otra crecida

Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste
La ciudad

Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste

La OMM renovó su pronóstico sobre El Niño y especialistas argentinos hacen foco en el Litoral

Por Tomás Barrandeguy
La Región

La OMM renovó su pronóstico sobre El Niño y especialistas argentinos hacen foco en el Litoral

Un preso escapó de una comisaría y lo hallaron escondido en el techo de un panteón
Policiales

Un preso escapó de una comisaría y lo hallaron escondido en el techo de un panteón

A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: Soy una víctima más
La Ciudad

A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: "Soy una víctima más"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Allanamientos por lavado en Rosario: cayó un financista y requisaron la celda de Lux

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Quini 6: nueve apostadores santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Allanaron a un docente tras una denuncia por antisemitismo en Rosario

Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

Cómo les fue y cuánto jugaron Vicente Pizarro y Campaz en sus selecciones

Ovación
La queja del DT de Benín: Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi
Ovación

La queja del DT de Benín: "Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi"

La queja del DT de Benín: Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi

La queja del DT de Benín: "Los argentinos no nos dieron nada, ni una foto con Messi"

La tristeza de Franco Colapinto por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

La tristeza de Franco Colapinto por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Cuál es el verdadero motivo por el cual Mauro Icardi no continuó en Galatasaray

Cuál es el verdadero motivo por el cual Mauro Icardi no continuó en Galatasaray

Policiales
Tres detenidos por el homicidio de un adolescente en barrio San Francisquito
Policiales

Tres detenidos por el homicidio de un adolescente en barrio San Francisquito

Doble crimen: murió el segundo joven baleado cerca del Complejo Penitenciario Rosario

Doble crimen: murió el segundo joven baleado cerca del Complejo Penitenciario Rosario

Un preso escapó de una comisaría y lo hallaron escondido en el techo de un panteón

Un preso escapó de una comisaría y lo hallaron escondido en el techo de un panteón

Otra vez Caquita: cumplió condena por dos homicidios y volvieron a detenerlo por amenazas

Otra vez Caquita: cumplió condena por dos homicidios y volvieron a detenerlo por amenazas

La Ciudad
Cayó un árbol sobre dos casas humildes en Villa Banana: dos niños hospitalizados
La ciudad

Cayó un árbol sobre dos casas humildes en Villa Banana: dos niños hospitalizados

Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste

Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste

El río Paraná subió 74 centímetros en un mes en Rosario y anticipan otra crecida

El río Paraná subió 74 centímetros en un mes en Rosario y anticipan otra crecida

Cuándo empieza la Fiesta de Colectividades: fechas, stands y qué pasará con la lluvia

Cuándo empieza la Fiesta de Colectividades: fechas, stands y qué pasará con la lluvia

Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario
La Ciudad

Festival Fontanarrosa 2026: Guillermo Francella será el invitado de honor en Rosario

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto costará?
La Ciudad

Rosario tendrá cruces a la isla desde La Fluvial todo el año: ¿cuánto costará?

Se disipó el efecto de las elecciones en Brasil y cayeron bonos y acciones
Economía

Se disipó el efecto de las elecciones en Brasil y cayeron bonos y acciones

La crisis de la industria se profundiza: en agosto se hundió un 3,2 % interanual
Economía

La crisis de la industria se profundiza: en agosto se hundió un 3,2 % interanual

La mujer que sobrevivió a la ejecución despertó: Está enojada y confundida
Información General

La mujer que sobrevivió a la ejecución despertó: "Está enojada y confundida"

Milei prepara otra visita a Santa Fe antes de fin de año: el Rigi y Pullaro en la agenda

Por Javier Felcaro
Política

Milei prepara otra visita a Santa Fe antes de fin de año: el Rigi y Pullaro en la agenda

Un joven fue hallado muerto a balazos en una casa deshabitada de zona oeste
Policiales

Un joven fue hallado muerto a balazos en una casa deshabitada de zona oeste

Prohibición de cuidacoches: Ahora viene un trabajo más específico, dijo Javkin
La ciudad

Prohibición de cuidacoches: "Ahora viene un trabajo más específico", dijo Javkin

Una isla hedionda era récord en cantidad de pingüinos, pero desapareció el 60 %
Información General

Una isla hedionda era récord en cantidad de pingüinos, pero "desapareció" el 60 %

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez
Policiales

Investigan la muerte de una mujer de 58 años en su casa de Capitán Bermúdez

Confirmaron 17 casos de varicela en una escuela secundaria de Rafaela
La Región

Confirmaron 17 casos de varicela en una escuela secundaria de Rafaela

La provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos
Policiales

La provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos

Plan provincial de deudas para familias y pymes: qué impuesto fue el más pedido
Economía

Plan provincial de deudas para familias y pymes: qué impuesto fue el más pedido

Alertas, avisos y lluvias: cómo leer correctamente el pronóstico del SMN
Información General

Alertas, avisos y lluvias: cómo leer correctamente el pronóstico del SMN

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano
La Ciudad

Es pronto para marcar un debilitamiento de El Niño: cómo será el verano

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes
La Ciudad

La autopista Rosario-Córdoba será privada y sumará nuevos peajes

Un francés y un japonés  ganaron el Nobel de Química por hallazgo sobre moléculas
Información General

Un francés y un japonés  ganaron el Nobel de Química por hallazgo sobre moléculas

Quedó detenido por estafas el otro dueño de la agencia Rosario Motorsport
La Ciudad

Quedó detenido por estafas el otro dueño de la agencia Rosario Motorsport

Una familia de Santa Fe compró su casa en China y la armó en una hora
La Región

Una familia de Santa Fe compró su casa en China y la armó en una hora

La chicharrita retrocede y mejora el escenario para la campaña de maíz
Agro

La chicharrita retrocede y mejora el escenario para la campaña de maíz