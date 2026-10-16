Granadero Baigorria impulsa un laboratorio de poesía para potenciar la creatividad de los jóvenes

Es una propuesta gratuita, pensada para y por los adolescentes de 14 a 20 años, que nació en los talleres y dispositivos de escucha realizados en las escuelas secundarias

Como resultado final, los pensamientos e inquietudes de las y los participantes se transformarán en fanzines editados e intervenciones callejeras.

Con el objetivo de acompañar, escuchar e impulsar el potencial creativo de las juventudes de la ciudad de Granadero Baigorria, la Biblioteca Popular Municipal, en asociación con Perfeito Ediciones, invita a participar del laboratorio de poesía, experimentación y edición colectiva “Un futuro inquietante”.

Esta propuesta gratuita, pensada para y por los adolescentes de 14 a 20 años, nace directamente de las palabras, preocupaciones y sueños recolectados durante los talleres y dispositivos de escucha realizados previamente en las escuelas secundarias de Granadero Baigorria.

La incertidumbre sobre el porvenir, los estudios, el trabajo, las decisiones y el deseo de transformar la realidad fueron los ejes centrales expresados por los estudiantes.

Al respecto, el intendente, Adrián Maglia, destacó la importancia de abrir estos canales para encauzar la expresión y sensibilidad de los jóvenes de la ciudad : “Los jóvenes no son nuestro presente activo. Escuchar sus inquietudes, sus miedos y sus proyectos nos compromete a darles herramientas reales para que se expresen. Este espacio busca que su creatividad y sus voces se escuchen con fuerza en cada rincón de nuestra comunidad porque estamos convencidos de que sus ideas son fundamentales para construir la ciudad que queremos”.

La creatividad en libertad

El laboratorio consta de dos encuentros de producción colaborativa: Jornada 1, Exploraciones poéticas, el viernes 16 de octubre, de 11 a 15. Contenido: inmersión en la palabra propia y ajena, descubrimiento de modos de decir y escribir, construyendo sentido poético a partir de la cotidianeidad. Jornada 2, Producción de materialidades, el viernes 23 de octubre, de 14 a 16.30. Contenido: Experiencia de publicación y edición colectiva para darle forma a los versos y plasmar las producciones.

Como resultado final, los pensamientos e inquietudes de las y los participantes se transformarán en fanzines editados e intervenciones callejeras, logrando que la producción artística de la juventud circule activamente por el espacio público de la ciudad de Granadero Baigorria.

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