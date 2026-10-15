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Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

La feria celebra su décima edición este sábado en Puerto Joven, con diseño independiente, talleres, gastronomía y propuestas inspiradas en el universo felino. Entrada libre y gratuita

15 de octubre 2026 · 07:00hs
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La KittyFeria

La KittyFeria, punto de encuentro de fanáticos de los gatos, familias y amigos 

Hay quienes encuentran inspiración en los paisajes, en la música o en una caminata. Y hay quienes la encuentran en los gatos, en sus gestos, su personalidad y ese universo propio que construyen cuando comparten la vida con las personas. En Rosario, esa fascinación tiene un lugar de encuentro. Se llama Kittyferia, combina diseño independiente, arte y cultura gatuna, y este sábado celebrará su décima edición.

La feria nació en 2019 por iniciativa de Orly Simbler, una de sus creadoras, que ya trabajaba como catsitter a través de su proyecto Kittysitter. La idea era reunir en un mismo espacio a personas que compartieran ese interés por los felinos, junto con emprendimientos y servicios inspirados en ellos.

“Se me ocurrió armar un encuentro alrededor del universo felino, reunirnos en un solo lugar personas que sentimos la misma fascinación por la especie felina y también distintos proyectos y servicios inspirados en ellos”, recordó Simbler en diálogo con La Capital.

Lo que comenzó como una experiencia sin antecedentes para su organizadora fue creciendo con cada edición. La Kittyferia se adaptó a los espacios que la recibieron, pero conservó una característica que Simbler considera central: la identidad propia y una selección cuidada de las propuestas.

“Nunca pensé en llegar a tener esta convocatoria. La primera edición la hice sin ningún tipo de experiencia previa”, contó. Y agregó: “Me gusta que la feria, además de ser temática, tenga una identidad propia. Que no sea una feria más”.

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Un universo de objetos inspirados en los gatos

La Kittyferia no está pensada solamente para quienes conviven con un gato. También convoca a personas interesadas en el diseño, el arte y los objetos originales, con propuestas que encuentran en el mundo felino un punto de partida creativo.

En los puestos se pueden descubrir ilustraciones originales, cerámica, textiles, papelería, rascadores, juguetes, objetos de decoración y joyería, entre otras producciones. La apuesta está puesta en el trabajo de autor y en la historia detrás de cada pieza.

“Los gatitos tienen un mundo propio, una estética, una personalidad, que inspira a muchos”, explicó Simbler. Para ella, esa conexión también se relaciona con el lugar que ocupan los animales en la vida cotidiana: “Hoy son una gran compañía para los que decidimos compartir la vida con ellos”.

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La propuesta logró construir un público que acompaña cada edición y espera las novedades. Como la feria se realiza una o dos veces al año, cada encuentro funciona como una oportunidad para descubrir nuevos proyectos y reencontrarse con una comunidad que fue creciendo desde sus comienzos.

>> Leer más: Gatos en todas partes: Rosario tiene este sábado su feria felina

La organizadora destacó, además, el vínculo que se genera entre visitantes, feriantes y espacios anfitriones. Según describió, quienes asisten suelen acercarse con cariño y respeto, dos aspectos que considera fundamentales para sostener la experiencia.

Del amor por los gatos al cuidado animal

La Kittyferia también busca que la fascinación por los felinos se traduzca en acciones concretas. Por eso, en esta décima edición participarán organizaciones vinculadas con la protección animal, entre ellas Acción Bigotes, dedicada al rescate, la castración y la búsqueda de hogares para gatos, y Mundo Aparte, que trabaja en el rescate, la rehabilitación y la protección de fauna silvestre.

La presencia de Acción Bigotes permitirá acercar al público a la tarea de quienes trabajan con animales abandonados y promover la adopción responsable. Para Simbler, se trata de una dimensión importante del encuentro, especialmente frente a la cantidad de animales que necesitan asistencia en Rosario.

“Es importante que el amor por los gatitos también se traduzca en acciones concretas”, señaló. En ese sentido, remarcó la importancia de adoptar en lugar de comprar, así como del rescate y la castración.

>> Leer más: Rosario, donde perros y gatos son "compañía" en 6 de cada 10 hogares

La participación de Mundo Aparte, por su parte, propone ampliar la mirada más allá de los animales domésticos. La organización compartirá información sobre pumas, tigres y gatos monteses, y sobre las necesidades particulares de la fauna silvestre.

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Simbler advirtió que, en ocasiones, las personas pueden intervenir con la intención de ayudar, pero sin conocer las consecuencias. Los animales silvestres tienen necesidades diferentes de las de los domésticos y criarlos como mascotas puede impedir que vuelvan a su hábitat natural.

Arte, gastronomía y actividades para compartir

La décima Kittyferia tendrá actividades para distintos públicos. Habrá serigrafía en vivo, con la posibilidad de llevar una prenda para estampar; lecturas de tarot vinculadas con la relación entre las personas, sus gatos y el espacio que comparten; y un taller de collage abierto a todas las edades, sin necesidad de experiencia previa.

La jornada también contará con música, entrevistas en vivo, una rifa con premios y opciones gastronómicas que incluirán café de especialidad, bubble tea y sándwiches de autor, con alternativas veganas y sin gluten.

Para Simbler, la experiencia debe ir más allá de la compra. La intención es que quienes se acerquen puedan participar, conocer a los creadores y disfrutar de un espacio compartido.

“Me interesa que la Kittyferia sea más que un espacio de compras, que la experiencia sea tan importante como el objeto que elige llevarse a casa”, explicó.

Después de siete años desde aquella primera edición, la propuesta se consolidó como un punto de encuentro para quienes encuentran en los gatos una fuente de inspiración y una pasión compartida.

A quienes todavía no conocen la feria, Simbler les propone acercarse sin necesidad de ser tutores de un felino. “Le diría que venga a descubrir un universo que va mucho más allá de los gatis. Somos una comunidad que se fue construyendo desde 2019 y que comparte un amor en común”.

La invitación, resumió, es “encontrarnos, celebrarnos y apoyar el trabajo creativo independiente”. La cita es este sábado 17 de octubre, de 15 a 19, en Puerto Joven, con entrada gratuita.

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