Para blindar el DNU 70, el mileísmo soltó la Ley de Tierras con ayuda santafesina

Volvió a la vieja regulación de la época de Cristina Fernández con tal de que la oposición no avance contra el decreto que es la columna vertebral del gobierno

La firma de Núñez al dictamen sobre la ley de tierras le dio el último empujón al gobierno para intentar blindar el DNU 70

En una maniobra legislativa coordinada en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei y los bloques aliados del oficialismo acordaron dar marcha atrás por decisión propia con el artículo que anulaba la Le y de Tierras del llamado DNU 70 .

El objetivo de fondo es descomprimir ese tema para blindar a todo el mega decreto que es la columna vertebral del plan de gestión del líder libertario.

La decisión restituye los topes a la venta de campos a compradores extranjeros y terminó de concretarse durante un plenario de comisiones pocas horas antes de la sesión convocada por la oposición para rechazar el decreto fundacional del plan oficialista.

Para detener el avance opositor, La Libertad Avanza (LLA) logró el apoyo de aliados, como el diputado santafesino José Núñez , del PRO que integra el bloque Provincias Unidas, que preside Gisela Scaglia , exvicegobernadora de Santa Fe.

Por lo tanto la voluntad que le faltaba al oficialismo para lograr el despacho en el plenario de comisiones se lee como un guiño de parte del gobernador Maximiliano Pullaro al gobierno nacional.

Maximiliano Pullaro junto a José Núñez, diputado del PRO que se suma al bloque de Provincias Unidas. Foto: Archivo / La Capital.

La jugada con la Ley de Tierras

Para viabilizar el cambio, la bancada oficialista aceptó incorporar dos nuevos artículos al proyecto sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", iniciativa que había recibido media sanción en el Senado durante el mes de agosto.

El primer artículo anula el apartado 154 del DNU 70/2023, mientras que el segundo restablece la plena vigencia de la Ley 26.737, la cual establece que un máximo del 15% del territorio nacional puede estar en manos extranjeras.

Tras el plenario, las comisiones firmaron un dictamen de mayoría en modalidad "exprés" con el objetivo de llevar el proyecto de Propiedad Privada al recinto en la sesión agendada para el 21 de octubre.

Se trató de una estrategia parlamentaria previamente evaluada ante el riesgo de que la oposición reuniera los votos necesarios para vetar el "mega DNU". Con la modificación de esta norma, los bloques dialoguistas suman un motivo clave para no dar quórum en la sesión especial impulsada por la oposición dura.

Sin los 129 diputados necesarios para el quórum, los opositores no podrán abrir la sesión y por ende someter a votación el rechazo del DNU.

Aquel temario reúne puntos sensibles para el gobierno, entre ellos el rechazo al DNU 70/23, el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la situación de los endeudados.

En las últimas horas, el oficialismo terminó de consensuar la redacción junto al PRO, la UCR, el MID y otros bloques dialoguistas, anunciando formalmente el acuerdo durante la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.