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Violenta pelea familiar terminó con un hombre apuñalado en el cuello por su hijo

El incidente sucedió el miércoles a la noche en Villa Gobernador Gálvez. La víctima está internada en el Hospital Gamen y el agresor quedó detenido

15 de octubre 2026 · 09:10hs
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Córdoba al 100 de Villa Gobernador Gálvez

imagen Google Street View

Córdoba al 100 de Villa Gobernador Gálvez, donde anoche se produjo una pelea entre padre e hijo

Un hombre de 48 años recibió una puñalada en el cuello durante una pelea con su hijo en Villa Gobernador Gálvez. La víctima fue trasladada por vecinos al hospital de esa ciudad, en tanto que el agresor fue detenido por la policía y será imputado de lesiones dolosas.

Fuentes oficiales señalaron que el incidente de violencia familiar sucedió el miércoles, poco después de las 21, en Córdoba 149 de la vecina ciudad.

La secuencia de la agresión fue reconstruida por la policía en base al testimonio que brindó uno de los integrantes de la familia, cuando llegaron los primeros efectivos al lugar.

Cómo habría sido pelea entre padre e hijo

Un joven declaró que su padre Miguel, de 48 años, y su hermano Genaro, de 23, tuvieron una discusión muy fuerte que terminó cuando el joven le provocó un corte en el cuello al padre.

>> Leer más: Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur

De acuerdo con esa versión, los vecinos del lugar auxiliaron al hombre herido y lo trasladaron hasta el Hospital Anselmo Gramen. Allí, los médicos establecieron que Miguel presentaba una herida cortante en el cuello de unos 10 centímetros de profundidad.

El Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez atendieron al hombre apuñalado por su hijo

El Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez atendieron al hombre apuñalado por su hijo

Genaro C. fue detenido en el mismo lugar donde sucedió todo y la policía incautó un puñal de 21 centímetros. Las autoridades dieron intervención a la Fiscalía en turno, a la Policía de Investigaciones y a la Seccional 25ª por razones de jurisdicción.

La causa judicial quedó caratulada preventivamente como lesiones dolosas.

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