Tres policías de Esperanza condenados por cobrar coimas para alterar formularios

Tres policías de la Unidad Regional XI de Esperanza , en el departamento Las Colonias, fueron condenados por recibir coimas a cambio de confeccionar formularios de verificación de automotor de manera irregular.

Los policías sancionados son el subinspector Luis Rodrigo Uleric, de 35 años, y los suboficiales Bernardo Agustín González, de 54 años, y Bruno Santiago Vignatti de 36 años. A cada uno se le impuso una pena a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer la función de policía. Además, durante tres años tienen prohibido tener y portar armas de fuego y tampoco pueden acercarse a menos de 200 metros ni tener contacto con los testigos y los otros imputados en el legajo penal.

Las condenas fueron impuestas por el juez Leandro Lazzarini en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Ezequiel Hernández está a cargo de la investigación, en el marco de la cual hay un cuarto agente de la fuerza que está en prisión preventiva y una gestora que fue imputada.

“Las maniobras delictivas que investigamos fueron cometidas por los funcionarios policiales de forma ininterrumpida en la planta de verificación vehicular en Esperanza”, precisó el fiscal y agregó que “los ilícitos se cometieron desde al menos enero de 2020 hasta el pasado mes de septiembre”.

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Hernández detalló que “una gestora les pagaba a los miembros de la fuerza de seguridad por confeccionar, sellar y firmar formularios número 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), que es el instrumento público obligatorio para la transferencia de dominio o inscripción de unidades cero kilómetro”. En tal sentido, argumentó que “los policías actuaban sin seguir el trámite administrativo estipulado y sin que los verificadores inspeccionen por sí mismos los vehículos”.

Coimas en efectivo o por transferencia bancaria

El representante del MPA puntualizó que “en algunos casos, el formulario 12 –tal como se lo denomina habitualmente– estaba completo y en otros, los policías se lo daban a la gestora ya firmado, pero sin completar”. Además, expuso que “de acuerdo con las evidencias recabadas hasta el momento, las entregas de dinero se concretaban en efectivo, en el marco de encuentros personales, o mediante transferencias bancarias”. El delito por el que fueron condenados fue cohecho pasivo, mientras.

El fiscal Hernández remarcó que “las tres condenas impuestas hasta el momento, de ninguna manera obturan la posibilidad de investigar cualquier nueva situación irregular que se detecte en relación a estos funcionarios, como podría ser la de haber omitido denunciar que un automóvil de los que fueron verificados por ellos provenía de un ilícito o tenía pedido de secuestro”.