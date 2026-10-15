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El Niño: la "onda de crecida" se empieza a mover en el norte santafesino y se dispone a bajar

Sigue el pronóstico inestable para el sur de Brasil y norte argentino, lo que provocará que el agua decante en la cuenca sur santafesina. ¿Cómo se prepara Santa Fe?

15 de octubre 2026 · 12:33hs
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El Niño puede llegar a Santa Fe con intensidad

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Niño puede llegar a Santa Fe con intensidad

El Niño se palpita. El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich, sostuvo que las intensas precipitaciones del último fin de semana en la cuenca media y alta del Paraná, provocaron aumentos importantes en los caudales de los ríos Iguazú, Paraguay y Paraná lo que mantiene el riesgo hídrico aguas abajo.

“Tuvimos un evento de altas precipitaciones en el Paraná, con lluvias que en algunos casos superaron los 300 milímetros. Esto va a provocar una onda de crecida a lo largo de todo el río que afecta a nuestra provincia”, señaló.

“Hay que seguir monitoreando porque hubo lluvias importantes en corto período y hay que ver cómo es la onda porque el río viene de una bajante considerable y hay que ver cómo se comportan los caudales”, agregó en medios de Rafaela.

El Niño avanza en Santa Fe

La situación que se vive en el noreste argentino, en el límite con Brasil, va a derivar en un aumento en el caudal y en los niveles del río Paraná. Desde el Instituto Nacional del Agua (INA) prevén que la primera onda de crecida alcance el próximo fin de semana a la ciudad de Corrientes, donde estiman que el nivel llegará a los registros de alerta (6,50 metros).

El excedente ingresará al Delta del Paraná, aunque en unas semanas. Se espera que en Rosario se supere el nivel de alerta, en torno a los 5 metros, hacia el 28 de octubre.

Prevención

“Recuerdo haber estado en 2016 y el Niño nos agarró sobre la marcha y con mucho menos trabajo acumulado y preparación”, comentó Mijich respecto a aquella temporada de fuertes precipitaciones.

“Creo que nos agarra en una mucho mejor condición porque desde el inicio de la gestión hicimos unas 600 intervenciones hídricas por más que veníamos de sequía. Limpiamos 5.000 kilómetros de canales, reforzamos el sistema de defensa del Gran Santa Fe, recuperando terraplenes, accesos, estaciones de bombeos, playones, etc”, explicó el funcionario.

La clave, según entiende, son las “obras acumuladas” y que desde julio hicieron reuniones en los municipios alertando sobre las condiciones que se venían para que se pusieran a trabajar de manera preventiva.

Claro que las obras pueden ser superadas por los fenómenos, con la furia de la naturaleza nunca se sabe de antemano, pero por eso se avanzó también con Protección Civil y los gobiernos locales con planes de contingencia.

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