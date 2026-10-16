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El mensaje de Lautaro Martínez a los excombatientes de Malvinas: "Nos enseñaron a luchar"

El delantero de la selección argentina recordó su agónico gol para eliminar a Inglatera en el Mundial y reveló: "No era un partido como los otros, era especial"

16 de octubre 2026 · 10:33hs
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Lautaro Martínez sentenció la remontada de la selección argentina ante Inglaterra en el Mundial.

AP

Lautaro Martínez sentenció la remontada de la selección argentina ante Inglaterra en el Mundial.

A más de tres meses del histórico triunfo de la selección argentina por 2 a 1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, Lautaro Martínez, autor del gol de la agónica victoria, recordó la gran hazaña y se emocionó al ver la reacción de un excombatiente de Malvinas, por lo que le dejó un especial mensaje.

La tarde del 15 de julio, el equipo dirigido por Lionel Scaloni remontó el encuentro en los últimos minutos y obtuvo el pasaje a la final con un épico triunfo ante el seleccionado inglés que rememoró el mítico partido disputado en 1986 y reavivó una rivalidad de muchos años.

Por eso, este jueves, el Toro reconoció el impulso que recibió la selección a través de los excombatientes, tanto por quienes dieron su vida en Malvinas como por los que mantienen vivo el legado de sus excompañeros.

Es gracias a ellos, por cómo han representado a nuestro país en aquel momento. Hoy lo mínimo que puedo hacer es regalarles ese gol. Que hoy se puedan sentir identificados con la selección argentina es mérito de todo lo que hemos construido en este último periodo”, aseguró Lautaro durante una entrevista con AFA Studio.

Lautaro Martínez se abraza con Leo Messi después de poner el 2 a 1 para Argentina ante Inglaterra.

Lautaro Martínez se abraza con Leo Messi después de poner el 2 a 1 para Argentina ante Inglaterra.

La emoción de Lautaro Martínez

El delantero de Inter de Milán abrió su corazón para destacar la labor de los excombatientes y valorar el aprendizaje que dejaron en el pueblo argentino. “Todos estos premios, toda esta recompensa, todos estos elogios y halagos que tenemos es gracias a cómo ellos nos enseñaron a luchar”, indicó el Toro.

>> Leer más: El caliente cruce de dos jugadores de la selección argentina en la Champions League

A su vez, Martínez confesó que “delante de las cámaras” debían “comportarse de manera distinta porque es un partido de fútbol”, pero reveló: “Dentro nuestro no era un partido como los otros. Era especial por todo lo que es la historia. Lo de Malvinas era un condimento especial que nos hizo salir a la cancha con ese plus y esa energía positiva que se necesita para jugar estos partidos”.

En relación a su histórico gol, Lautaro destacó que “va a quedar en el recuerdo para toda la vida” y confesó que “no era consciente del gol que había hecho” debido a la vorágine con la que vivieron el Mundial. “Cuando volví lo sentí cruzándome con argentinos. La gente me agradecía por lo que significó ese gol y ahí me di cuenta del peso”, detalló.

El Toro contra las teorías conspirativas

Unos días después de la victoria ante Inglaterra, Argentina cayó 1 a 0 ante España en la final de la Copa del Mundo. Distintos usuarios en redes sociales apuntaron a que había motivos ocultos que llevaron a que la Albiceleste no despliegue todas sus capacidades frente a la Roja.

“El partido contra Inglaterra nos había quitado mucha energía. Hemos dado hasta lo que no teníamos y en la final también. Jugadores que les tocó salir. Hemos dejado todo y se vio reflejado, había gente que no podía caminar y siguió corriendo. Hasta la última jugada tuvimos posibilidades. Cuando se hablan de esas teorías molesta porque está reflejado que hemos dado todo. Eso nos deja tranquilo. El rival fue superior”, sostuvo Martínez.

En tanto, Lautaro concluyó: “Fue un Mundial muy intenso, todos los partidos fueron tirados, la gente identificada con nosotros, con el proceso. El Mundial fue el resumen perfecto de todo lo que hemos construido. Un equipo que no da nada por perdido, que siempre quiere más, con un líder como Leo (Messi) que nos enseñó a no rendirnos”.

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