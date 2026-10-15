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Condenan a seis años de prisión a un hombre que encerró y abusó de su expareja durante cinco días

La víctima fue retenida en una vivienda de Granadero Baigorria entre el 1° y el 5 de noviembre de 2023 y el agresor abusó sexualmente de ella

15 de octubre 2026 · 16:09hs
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Condenan a seis años de prisión a un hombre que encerró y abusó de su expareja durante cinco días.

Condenan a seis años de prisión a un hombre que encerró y abusó de su expareja durante cinco días.

Un hombre identificado como José Ezequiel Oviedo fue condenado a seis años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su expareja, a quien mantuvo cautiva durante cinco días en una vivienda del barrio Remanso Valerio, en Granadero Baigorria. La sentencia se conoció este miércoles, al finalizar el juicio oral desarrollado en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

El tribunal integrado por los jueces de primera instancia López Quintana, Valdés Tietjen y Alejandro Cardinale lo consideró responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y desobediencia a una orden judicial, en concurso real. En cambio, fue absuelto de los cargos de amenazas simples, rapto y amenazas coactivas —estos últimos por dos hechos— por aplicación del beneficio de la duda.

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La acusación estuvo a cargo de la fiscal Agustina Fertitta, quien reconstruyó un episodio ocurrido a partir de la madrugada del 1° de noviembre de 2023. De acuerdo con la investigación, el hombre interceptó a su expareja en inmediaciones del hospital de Granadero Baigorria y la llevó por la fuerza hasta su domicilio, donde permaneció retenida hasta que logró escapar, el 5 de noviembre.

Cinco días de encierro

Según la acusación fiscal, el episodio comenzó alrededor de las 2 de la madrugada, cuando José Oviedo abordó a la mujer, le tapó la boca y la sujetó de los pelos mientras la amenazaba. En esas condiciones la trasladó hasta su vivienda, ubicada en el barrio Remanso Valerio.

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Una vez allí, el acusado la mantuvo encerrada durante cinco días. La Fiscalía sostuvo que no le proporcionaba comida y que la obligaba a orinar en un recipiente. Además, cada vez que salía de la casa cerraba la puerta desde el exterior para impedir que la mujer pudiera escapar.

La víctima consiguió salir del lugar el 5 de noviembre. Durante el período en que estuvo retenida, de acuerdo con la acusación, también fue sometida a abusos sexuales dentro de la vivienda. Los detalles específicos sobre la mecánica de esos hechos se mantienen bajo reserva para resguardar su integridad.

Absoluciones

La sentencia también contempló el delito de desobediencia a una orden judicial, en concurso real con el abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, los magistrados absolvieron al acusado de los cargos vinculados con las amenazas y el rapto, por considerar que correspondía aplicar el beneficio de la duda.

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La resolución se conoció el 14 de octubre, tras el debate oral realizado en la sala 8 del Centro de Justicia Penal. La pena impuesta fue de seis años de prisión efectiva.

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