Los bonos argentinos siguen bajo presión y se empina el riesgo país

El índice que mide el sobrecosto de la deuda soberana llegó a tocar los 640 puntos, aunque luego moderó la suba. El BCRA volvió a comprar dólares y las reservas brutas superaron los u$s 50 mil millones

Los bonos soberanos argentinos en dólares continuaron bajo presión, en una jornada marcada por la volatilidad internacional. El riesgo país medido por JP Morgan subió 2 % y finalizó en 622 puntos básicos, con lo que encadenó su sexta rueda consecutiva de incrementos. Durante la jornada llegó a tocar 640 puntos aunque sobre el cierre moderó su trayectoria.

La deuda en moneda dura tuvo un arranque vendedor, aunque la aparición de demanda permitió recortar las bajas con el correr de las horas. Los Globales registraron retrocesos de hasta 2,4 %, según los relevamientos de mercado, mientras que otros títulos consiguieron terminar prácticamente sin cambios.

La persistencia de la presión sobre la deuda soberana contrastó con el mejor desempeño de otros activos emergentes. El índice que los representa avanzó 0,6 %, en una jornada en la que también bajaron con fuerza los rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense.

En Wall Street, los principales índices revirtieron las pérdidas iniciales. El S&P 500 ganó 0,33 % y cortó una racha de tres jornadas de caídas, mientras que el Dow Jones trepó 1,1 % y el Nasdaq terminó prácticamente estable, con una mejora del 0,1 %.

Sin embargo, continuaron las dudas sobre las valuaciones y las necesidades de financiamiento de las compañías vinculadas con la inteligencia artificial (IA). La presión sobre la deuda corporativa de CoreWeave y las bajas recientes de los fabricantes de chips impulsaron la búsqueda de refugio en los bonos estadounidenses.

En ese contexto, la tasa del Treasury a diez años cayó 13 puntos básicos, hasta el 5,06 %. El movimiento se produjo pese a un nuevo dato de inflación superior al esperado, que mantuvo la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed).

Los precios al productor de Estados Unidos aumentaron 1,3 % mensual en septiembre, el mayor salto desde marzo de 2022, y acumularon un incremento del 6,3 % interanual, por encima del 5,3% previsto por el consenso. La energía explicó buena parte del avance, con una suba del 10,8 %.

La deuda local

Los instrumentos de deuda en moneda local mostraron un mejor desempeño. Los bonos a tasa fija subieron 0,2 % promedio, mientras que los títulos a tasa variable ganaron 0,4 % y se ubicaron entre lo más destacado de la jornada.

Por su parte, los bonos CER avanzaron 0,25 % en el tramo corto, mientras que los vencimientos más largos terminaron prácticamente sin cambios. Los dólar linked registraron mejoras marginales del 0,1 %.

Las ganancias se produjeron pese a una mayor presión sobre el financiamiento de corto plazo. La caución a un día operó a una tasa promedio ponderada del 22,75 % nominal anual, 30 puntos básicos por encima de la rueda previa, aunque se descomprimió tras tocar máximos del 24,45 %.

Compras del Banco Central

Por otro lado, las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a superar los u$s 50.000 millones, impulsadas por una nueva compra de divisas y la revalorización de sus activos internacionales. De esta forma, el stock aumentó u$s 318 millones, hasta u$s 50.040 millones, y recuperó el terreno perdido en la jornada anterior, cuando había registrado su primera caída en nueve ruedas.

En el mercado oficial, el Central adquirió u$s 182 millones, su segunda mayor compra de octubre, y extendió a 13 jornadas consecutivas la racha compradora. Así, las adquisiciones alcanzaron u$s 914 millones en el mes y u$s 15.482 millones en 2026, mientras que el promedio diario de octubre trepó a u$s 91 millones, más de cuatro veces los u$s 22 millones de septiembre.

Sin embargo, lo más significativo fue la magnitud de la intervención frente al volumen negociado. El BCRA absorbió cerca del 36 % de los u$s 510,7 millones operados en contado, una proporción excepcionalmente elevada que podría estar vinculada con liquidaciones puntuales de divisas, como las provenientes de obligaciones negociables. Aunque no se confirmó una operación específica, el resultado muestra una oferta capaz de abastecer tanto a la demanda privada como a la autoridad monetaria.

A diferencia del miércoles, las cotizaciones internacionales también contribuyeron a mejorar las reservas. En este sentido, el oro avanzó 0,60 % y aportó unos u$s 140 millones, mientras que el índice dólar retrocedió 0,57 %. En paralelo, el euro y la libra se apreciaron 0,56 % y 0,65 %, respectivamente, al tiempo que el yuan y el yen también ganaron terreno frente a la divisa estadounidense.

El dólar estable

Mientras el BCRA intensificó sus compras, el dólar mayorista cerró sin cambios en $ 1.513, en una jornada de menor volumen y fluctuaciones acotadas. La cotización llegó a $ 1.515,50 durante los primeros minutos, pero la mejora gradual de la oferta genuina revirtió ese avance y llevó los precios hasta un mínimo de $ 1.512, antes de terminar en el mismo nivel del miércoles.

Así, la estabilidad del tipo de cambio no respondió a una ausencia de operaciones, sino a un mercado en el que los ingresos de divisas permitieron atender la demanda y sostener una intervención oficial considerable. Además, el mayorista acumula una baja de $4 en la semana y volvió a niveles de mediados de septiembre.